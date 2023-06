Ferdinand Pérez entrará en la etapa “más complicada” de su tratamiento contra el cáncer, por lo que estará fuera de Jugando Pelota Dura más tiempo de lo previsto, según comunicó en el programa televisivo.

El tratamiento de radioterapia “provoca unas laceraciones internas en la garganta que casi no me permiten comer ni tragar, es bastante complicado, y los doctores Jorge Rodríguez y Roberto Santiago me dicen que se va a empeorar. Estoy en la etapa de los últimos 15 días y ellos dicen que voy a tener que cogerme un descansito un poco más largo de lo que había planificado”, explicó el martes.

Pérez señaló que se siente bien, pero que le cuesta ingerir alimentos. Comparó el estado de su garganta como si tuviera una fuerte infección.

“En los exámenes que hemos hecho ya básicamente no se refleja el cáncer gracias a Dios, gracias a las oraciones de todos los buenos amigos... y la verdad es que me siento muy bien, pero esta condición va a obligarme a retirarme por unos días”, agregó el exlegislador.

¡Ferdinand Pérez se retira temporalmente de los medios de comunicación pero pronto lo tendremos de vuelta y con más fuerzas!🙏🙌 Posted by NotiUno 630 on Tuesday, June 13, 2023

La radioterapia, o terapia de radiación, “es un tratamiento del cáncer que usa altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores, precisa el Instituto Nacional del Cáncer.

Recibir radioterapia en la cabeza y el cuello puede causar efectos secundarios como pérdida de cabello, cambios en la piel, cambios de sabor, cansancio, glándula tiroides menos activa y problemas en la boca y en la garganta.

Pérez reveló su diagnóstico el pasado 10 de marzo luego que le detectaran un tumor canceroso.