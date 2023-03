El presentador del programa “Jugando Pelota Dura” (TeleOnce), Ferdinand Pérez, reveló cómo han sido los últimos 34 días desde que le descubrieron un tumor canceroso, periodo en el que confesó ha sentido miedo, angustia, ha llorado y busca refugio en el apoyo de su familia, amigos y seguidores.

El emotivo desahogo se llevó a cabo a través del programa radial “Pelota Dura” que se emite en horario matutino en NotiUno, con la participación de Carlos Mercader, Mardelis Jusino y Alex Delgado, a quienes les relató detalles de su diagnóstico, cómo acogió la inesperada noticia y el proceso de tratamiento que comenzó el 6 de marzo.

PUBLICIDAD

Las expresiones de Ferdinand surgen tras su reanudación a las labores en radio y televisión, pues el presentador tuvo que ausentarse durante una semana tras ser hospitalizado a causa de los efectos secundarios que enfrentó durante la primera sesión de quimioterapia que inició a principios de mes.

“A mí no me dolía nada, estaba en perfecto estado, es el efecto secundario que me provocó las quimios lo que me lleva al hospital”, explicó a modo de aclarar cualquier confusión que haya tenido la audiencia sobre lo que ocurrió la semana pasada durante su ausencia.

Ferdinand dijo que el pasado viernes, 10 de marzo -cuando dio a conocer públicamente su diagnóstico- ya había comenzado su tratamiento contra el cáncer. Hasta ese momento todo marchaba relativamente bien. Aunque, Delgado le recordó que hubo ocasiones que tenía que sentarse y coger pausas mientras se grababa el programa de televisión “Jugando Pelota Dura”.

En cambio, el panorama cambió el fin de semana siguiente cuando tuvo dolorosos malestares intestinales, entre otros.

“Llevaba 48 horas con unos efectos terribles”, dijo Ferdinand, quien fue ingresado de inmediato en el hospital del Centro Comprensivo de Cáncer, en San Juan.

“Te patea, uno siente el golpe”, describió el también exlegislador sobre los efectos secundarios de la quimioterapia, asunto que consultó con el médico José Colón Grau, quien también es su amigo.

Enfatizó que ahora mismo se siente bien, con ánimo y con una actitud optimista para enfrentar el camino venidero.

Sin embargo, confesó que al principio fue difícil asimilar la enfermedad. Su estado emocional dominó por instantes su condición física.

PUBLICIDAD

Mencionó que descubrió el tumor “de forma natural”. “Uno conoce su cuerpo”, dijo para explicar que todo inició cuando sintió algo raro y se lo mencionó a un doctor con el que tiene confianza.

“Me salió algo por ahí, chequée”, le expresó al galeno y sin dar a conocer detalles específicos sobre el tumor canceroso que le aqueja ni dónde está localizado.

“De ese día a hoy van 34 días”, prosiguió al hacer hincapié en que tras ser diagnosticado “lo atacamos rápido (el cáncer) y estamos dándole duro”. Además, dijo que durante este periodo ha rebajado unas 20 libras.

Ferdinand ha dedicado las pasadas semanas para conocer más sobre la enfermedad, ha visto documentales y, sí, también ha buscado opiniones adicionales de expertos en el área. En el trayecto trata de bloquear cualquier pensamiento negativo. Pero admite que ha sido un proceso difícil.

“Nunca estás preparado para recibir una noticia de esta naturaleza... cuando te dan la noticia el sentido de vida te cambia inmediatamente”, acotó al agregar que hubo momentos en que pensó en la muerte. “Me voy a morir, qué hago ahora, cuánto tiempo me queda”, fueron algunas de las interrogantes que tuvo aquellos primeros días.

“Uno se vuelve loco y te pasa como una película (de todo lo vivido)”, continuó explicando al mencionar que llega un momento en que “la mente te puede hacer más daño que la propia enfermedad”.

“Lo emocional fue lo que me mató a mí los primeros días... no podía ni leer los mensajes, no podía... me llamaba cualquiera y no podía hablar porque empezaba a llorar. Pero fui cogiendo confianza y ganando terreno, al nivel que tengo hoy esta conversación con ustedes”, dijo a sus compañeros y a la audiencia que sintonizó el programa.

PUBLICIDAD

Puntualizó como “fundamental” el apoyo de familiares y amigos e hizo unas expresiones de gratitud hacia el público que diariamente inunda sus redes sociales con mensajes de apoyo.

De otra parte, Ferdinand hizo una mención especial del gasto económico que supone para las familias un diagnóstico de cáncer. Resaltó que, en su caso, aun cuando tiene un seguro médico privado, ha tenido que invertir más de $5,000 en análisis y estudios realizados durante el pasado mes. Además, ha tenido que ausentarse 12 días al trabajo.

“Pienso en aquella gente que no tiene plan médico. ¿Cómo lo hacen? Aquí yo tengo gente que me sustituya (en las labores), pero hay otros que no”, expresó al explicar que tan reciente como ayer fue a buscar un medicamento bioequivalente cuyo costo se elevaba a los $1,800.

¿Cuál ha sido tu experiencia en Puerto Rico con la clase médica?, le preguntó uno de sus compañeros de radio.

“Excelente. Hay muchos profesionales en el área de oncología de primer orden”, respondió al unirse al clamor de que deben existir mejores oportunidades y mayor reconocimiento hacia la clase médica y de enfermería en el país. Asimismo, destacó el problema de falta de personal en los hospitales.

Ferdinand dio a conocer su diagnóstico hace 10 días en el último segmento de Jugando Pelota Dura, el programa de análisis político que transmite TeleOnce.

“Quiero que no haya preocupación en toda la ciudadanía. Todo lo contrario, lo que quiero es reclamar ante todos ustedes la colaboración, sus oraciones, sus buenos deseos, la buena vibra para que podamos salir de este gran reto que nos ha puesto la vida”, indicó.

“Yo estoy seguro que lo vamos a lograr... yo lo voy a lograr con la ayuda de todos ustedes. Estoy convencidos de eso, y, muy pronto, lo celebraremos”, manifestó.