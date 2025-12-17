La vida de Gary Centeno, quien a principios de diciembre celebraba su victoria en la segunda temporada del reality de supervivencia La Isla: Desafío Extremo de Telemundo, dio un giro inesperado cuando, dos semanas después de su triunfo, terminó en el hospital debido a problemas de salud.

El actor costarricense había expresado su felicidad inmensa tras ganar el popular programa de supervivencia, agradecido por la oportunidad que la vida y Dios le brindaron.

“Todavía no me lo creo, pero estoy totalmente agradecido de haber ganado, porque no sabes lo que lo anhelaba con todo el corazón”, dijo en una entrevista con People en Español.

Sin embargo, este domingo, Centeno sufrió un contratiempo de salud que lo llevó de urgencia al hospital. Su pareja, la actriz y escritora mexicana Lorena Del Castillo, fue la encargada de compartir los detalles a través de sus redes sociales, alertando sobre la situación que afecta al actor.

Del Castillo reveló que el nivel de oxigenación de Gary había bajado por debajo de los 85, lo que llevó a los médicos a sugerir un período de aislamiento para monitorear su salud.

“Gary y yo terminamos en el hospital porque Gary oxigenó menos de 85. Ahora nos sugieren aislamiento hasta que salgamos de esto, y hay que estarle checando la oxigenación cada rato”, explicó.

La actriz, conocida por su participación en El Señor de los Cielos de Telemundo, no pudo evitar recordar momentos difíciles del pasado mientras acompañaba a Centeno en la emergencia. “Cuando nos mandaron a emergencias, me invadió un recuerdo muy triste del 2020 que me sacudió por completo. Pensé en lo peor”, confesó.

Del Castillo recordó cómo en 2020, dos de sus tíos, uno de ellos médico, fueron hospitalizados por COVID-19. A pesar de los esfuerzos, su tío Jaime falleció. “Hace 5 años nos avisaron por mensaje que dos de mis tíos entraban a urgencias por COVID. Luego los intubaron, y mi tío Jaime murió. Fue una persona muy especial para mí, me ayudó cuando estaba en una de las etapas más difíciles de mi vida. Ayer, al darme cuenta de todo eso, me dolió perderlo más de lo que expresé en su momento”, recordó entre lágrimas.

Mientras vivía este nuevo momento de incertidumbre, Del Castillo compartió sus reflexiones sobre lo frágil que es la vida y lo rápido que todo puede cambiar. “La vida es tan delgada, es un hilito que en dos segundos se parte a la mitad, y nadie nos prepara para eso. Pensaba en lo enloquecedora que sería mi vida sin él, sin mi hija, sin cualquiera de los que amo”, expresó con emoción.

Sin embargo, en medio de la angustia, la actriz también dejó claro su deseo de vivir su vida siendo fiel a sí misma. “Quiero vivir mi vida siendo fiel a lo que soy y quiero hacer. He permitido que las dudas me sacudan, he dudado tanto de mí misma, he tomado caminos que se han vuelto aprendizaje, pero ahora decido que quiero ser fiel a mi árbol”, reflexionó con una visión renovada.

Afortunadamente, las noticias sobre la salud de Gary Centeno son positivas. Según Del Castillo, el actor se está recuperando favorablemente del problema respiratorio que lo aqueja.

“Hoy puedo hablar de una lección y no de una tragedia”, concluyó, aliviada de que todo parece estar mejorando.