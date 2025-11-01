“¡Voto perdidooooooooo!”, así exclamó Giselle Blondet, tras sorprender este viernes con el disfraz de la empresaria Maripily Rivera en “La mesa caliente”.

La animadora apareció en el programa vespertino de Telemundo vestida del proclamado “Huracán boricua” para acompañar a sus compañeras Andrea Meza, quien llegó como la cantante Ángela Aguilar, Verónica Bastos como la rapera Cazzu, y Lindsay Casinelli como la modelo y exreina de belleza Aleska Génesis, conformando al fin a “Las divas del escándalo”.

“¡Llegó el Huracán Boricua! ¡Buenas tardes! ¡Alegria, alegría, alegría, alegría, alegría y un placer! ¡Aquí ya, con mi cafecito Pily!“, expresó la también actriz en el plató.

Blondet conquistó el set con las reconocidas frases de la ganadora de “La casa de los famosos 4″, y hasta aprovechó para insultar a Aleska, llamándola “hipócrita” y “santa diabla”, y hasta se tiró el guiño de la más reciente operación que tuvo la ponceña con el cirujano Carlos Portocarrero.

Maripily, incluso, reconoció el esfuerzo de su compatriota, y no pudo parar de reírse con su impresión.

“Lo has hecho muy bien, ¡estoy muy orgullosa de ti porque me imitas! ¡Eres mi doble, eres mi gemela! De verdad que te felicito, me estudiaste muy bien", sostuvo la propietaria de “Pompis Store”, quien sostuvo que se encuentra bien, recuperándose de su cirugía, en compañía de su padre, Héctor Rivera.

Blondet también aprovechó para elogiar a la también modelo, asegurando que no es una persona “fácil de imitar”, y manifestó que, mirando todos los elementos, es “una mujer que muchos critican, pero que vas llorando al banco”.

“Eres una mujer emprendedora, una mujer que no le importa las críticas, y siempre sale adelante”, sostuvo.