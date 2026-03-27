El actor de cine para adultos Seth Peterson fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles, California. Tenía 28 años.

El novio de Peterson, el modelo de OnlyFans Kobe Marsh, conocido en la plataforma de suscripción como Cyrus Stark, confirmó la noticia a través de redes sociales.

“Con gran pesar les comunico el fallecimiento de mi prometido y mejor amigo, Seth. Me faltan las palabras y tengo el corazón roto”, escribió Marsh en la cuenta de X de su prometido.

Marsh también creó una página de GoFundMe para recaudar fondos para cubrir los gastos del funeral de Peterson.

La página superó este martes la mitad de su objetivo de 9 mil dólares.

Se desconoce la causa de muerte.

Peterson inició su carrera en 2020 y rápidamente ganó popularidad, convirtiéndose en una figura reconocida en la industria del porno gay.