La influencer Jessaelys Ayala González, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, compartió recientemente con sus seguidores su lucha contra la caída excesiva de cabello tras el pleito legal que iniciaron sus padres en diciembre del año pasado.

Hace unos días, la joven de 28 años confesó en su canal de YouTube que está sufriendo de efluvio telógeno, una alteración del ciclo de crecimiento del pelo, que puede ser causada por estrés, cambios hormonales, medicamentos o enfermedades.

Fue en su más reciente ‘vlog’ donde Jessaelys, quien realiza contenido de belleza, maquillaje y estilo de vida, mostró el tratamiento con Plasma Rico en Plaquetas (PRP) al que se sometió para lidiar con la pérdida de cabello, que consideró poco agradable.

PUBLICIDAD

“El PRP no es para gente débil, todo pasó muy rápido, pero el proceso fue chévere, ¡chévere!. Yo no les enseñé el dispositivo con el que la doctora me inyecta, pero son cinco agujas que entran a la vez”, expresó.

“Son tres sesiones de PRP que vamos hacer, ya hicimos la primera y (suspiro), o sea como dijo la doctora, así mismo como se siente rico que te soben el cuero cabelludo, así mismo molesta cuando tienes cosas que insertar en el cuero cabelludo”, explicó.

En ese sentido, contó que está enfrentando dolores de cabeza por la sensibilidad del cuero cabelludo por la caída del cabello, además del tratamiento de PRP, en el que se utiliza la sangre del paciente para extraer las plaquetas que ayudan a la curación de tejidos.

“Ha sido lo peor que yo me he hecho, puedo decir que está en mi top cinco porque la molestia es real”, afirmó.