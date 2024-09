La hija de la actriz Daniela Castro, Alexa, quien se desempeña como cantante, está a la espera de programar una cirugía necesaria debido al diagnóstico de un tumor.

Aunque la intervención quirúrgica aún no tiene fecha, la joven se siente tranquila porque el bulto, conocido como mucocele, que le fue localizado debajo de la lengua, es benigno. Sin embargo, mencionó que sí le causa molestias.

“No es nada malo, pero me lo tengo que quitar”, comentó Alexa con una sonrisa durante un encuentro con los medios de comunicación.

La intérprete de “Mi mapa” explicó que es la segunda vez que enfrenta este problema, ya que previamente fue operada de lo mismo, pero el quiste volvió a aparecer. Además, la cirugía también requerirá intervención en su nariz.

“Necesito operarme de la nariz y de la lengua porque tengo los cornetes inflamados, entonces no respiro”, detalló Alexa.

La dificultad para respirar está afectado su vida cotidiana; menciona que al realizar ensayos se siente incómoda y debe hacerlo de manera pausada.

“Estoy bailando, y digo por dónde respiro, o sea y sí me tengo que operar”, reconoció.

En cuanto a los cuidados que sigue actualmente, explicó que debe realizarse lavados en la raíz, además de aplicar aproximadamente cuatro sprays y tomar algunas pastillas.

Alexa está esperando que su madre esté en casa antes de someterse a la cirugía.

Anteriormente, la artista señalo que, cuando el mucocele apareció por primera vez, pensó que se trataba de una afta, ya que le salía una vez al mes y se le quitaba, o ella misma lo ponchaba.

“El último mes me salió y se me quedó, me empezó a doler y dije ‘esto está mal’”, expresó entonces.

¿Qué es el mucocele?

El mucocele, también conocido como quiste mucoso, es un trastorno oral que puede afectar a personas de todas las edades. Se trata de una lesión no cancerosa que se forma en la cavidad oral. Según portales especializados, es causado por la obstrucción de las glándulas salivales, lo que provoca la acumulación de saliva debajo de la mucosa y la formación de un quiste.

Estos quistes pueden resultar molestos e incluso irritantes, dependiendo de su ubicación, como en la mejilla o el labio. Las causas del mucocele pueden incluir el uso de aparatos dentales, joyería o piercings orales, así como masticar tabaco o morderse el labio o la mejilla.