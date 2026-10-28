Paris Hilton se adelantó a las festividades de Halloween al sorprender a sus seguidores con un vistoso homenaje dedicado a su cercana amiga, Britney Spears.

La empresaria y DJ estadounidense recreó el icónico vestuario que la intérprete lució durante los MTV Video Music Awards de 2001, cuando presentó en vivo su éxito “I’m a Slave 4 U”.

El atuendo incluyó el recordado sostén verde, pantalones cortos decorados con pedrería, botas altas y una réplica de la serpiente pitón albina para emular uno de los momentos más representativos de la cultura pop de principios de siglo.

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A través de sus plataformas digitales, Hilton compartió varias imágenes y un video en formato de carrete (“reel”) en el que modela e imita las coreografías características de Spears con el tema musical sonando de fondo.

La publicación generó miles de comentarios y reacciones entre fanáticos de ambas figuras, al rememorar aquella actuación que marcó la historia de la televisión y de la música pop.

Con esta personificación, la celebridad reafirmó públicamente el vínculo de amistad y respaldo mutuo que ha sostenido con la cantante a lo largo de más de dos décadas.