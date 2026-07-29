Jessaelys Ayala, hija del cantante urbano puertorriqueño Daddy Yankee y Mireddys González, reveló su primera hija, Eira del Mar, nació el pasado 22 de julio a las 2:41 de la tarde.

La creadora de contenido compartió la buena noticia en sus redes sociales, a una semana de informar que iba a tener su bebé antes de lo previsto tras su equipo médico determinar que induciría el parto tras diagnosticarle colestasis del embarazo, una condición relacionada con el funcionamiento del hígado, durante la gestación.

“Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos, princesa de nuestro corazón. Gracias Dios por esta bendición 💖“, expresó la puertorriqueña, en su cuenta oficial de Instagram.

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Diversas figuras se unieron para felicitar a la joven por el nacimiento de la pequeñá que comparte con su esposo, Charles Olmo.

“Llegó la reina del mar, la luz del verano , conquistadora de las estrellas, quebrantadora de tristezas y dueña del corazón de todo el que la conoce ✨con ustedes ✨🐚 EIRA DEL MAR 🐚“, sostuvo una internauta en los comentarios de la publicación donde aparece la bebé agarrando el dedo de su mamá, sus padres cargándola, y un mameluco rosa pastel con el nombre de la chica bordado.

A principios de octubre del año pasado, Ayala González sorprendió a sus seguidores al revelar que contrajo matrimonio con Olmo en una ceremonia privada celebrada junto a familiares y allegados.

En febrero del año corriente, Ayala reveló que esperaba un bebé, asegurando que dicho suceso era “una promesa de Dios”.