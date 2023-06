Josh Homme, líder de Queens of the Stone Age, revela que tiene cáncer Hizo el anuncio en una entrevista con la revista especializada Revolver en la que no quiso dar muchos más detalles.

El músico Josh Homme, líder y fundador de la banda de rock Queens of the Stone Age, reveló que el año pasado se le diagnosticó un cáncer y que se sometió a una cirugía para extirparlo. Homme hizo este anuncio en una entrevista con la revista especializada Revolver en la que no quiso dar muchos más detalles. El también cofundador de Eagles of Death Metal sí explicó que aún se encuentra en tratamiento y con confianza para acabar de superar la enfermedad, según informaron medios estadounidenses este martes. "Lo recordaré como algo jodido, pero que me habrá hecho mejor (...) Hay muchas cosas que quiero hacer y mucha gente con las que quiero hacerlas", afirmó el artista, que recientemente cumplió 50 años, en declaraciones a Revolver. Además, Homme se refirió al cáncer como "la guinda de un periodo interesante" porque en los últimos años también mantiene una disputa legal con su exmujer, la cantautora y guitarrista Brody Dalle, por la custodia de sus tres hijos tras terminar en 2019 una relación tormentosa en la que ambos se han acusado de maltrato físico. "Han sido los cuatro años más oscuros de mi vida (...). Me plantearé mi nueva vida a partir de todas esas piezas", sentenció Homme. En 2021, sus hijos -de 11 y 7 años- presentaron una orden de alejamiento contra el músico que les fue denegada y su exesposa, vocalista del grupo punk The Destillers, fue condenada a realizar trabajos comunitarios por no entregar al hijo menor a Homme. Mientras, la otra hija de ambos, que ahora tiene 17 años, obtuvo una orden de alejamiento en 2021 que finalizó en 2022. Homme y Dalle se mantienen a la espera de una nueva audiencia prevista para finales de este año en la que un juez se volverá a pronunciar sobre la custodia de sus tres hijos. El referente de Queens of the Stone Age canalizó todas estas emociones en el nuevo álbum "In Times New Roman", que se estrena este viernes antes de que el grupo comience una nueva gira por EE.UU. y Canadá el próximo 3 de agosto.