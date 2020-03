View this post on Instagram

Hoy nuestra familia ha sido tocada por el cáncer... Mi querido Iñigo ❤️, mi querido yerno, HOY más que nunca te quiero decir que no estás solo acá tienes una familia que estará batallando contigo y junto a mi hija este duro proceso que se nos viene. Nunca te rindas, NUNCA porque somos un gran equipo liderado por Dios, en Él ponemos toda nuestra fé y confianza. En unos días teníamos una gran boda, pero eso puede esperar, ya verás que será la mejor de las bodas y celebraremos como nunca! Estoy seguro de que saldrás victorioso de este proceso. Ahí contigo día a día tienes a una gran mujer, mi Nika, que te llenará de mucho amor y no te soltará ni un solo minuto. Vamos a ti, fuerza! A ti, Hija, @nicolle_gil no me equivoqué en tu crianza, me siento muy orgulloso de tus sentimientos y lo real de tus valores. No tengo dudas de que eres una gran mujer y esposa. Los amo ❤️. #fuckcancer #fuerza #fe #familia #amor