Justin Bieber despidió a su abuelo, quien falleció, con un emotivo mensaje en Instagram en el que recordó momentos del pasado a su lado y confesó que tiene ganas de verlo pronto en el cielo.

Con una fotografía de cuando era un adolescente, Justin Bieber se despidió en Instagram, donde compartió un mensaje en el que recordó momentos juntos, como los partidos de hockey.

“Papá, siempre te quitaba todo el dinero, jaja. Recuerdo que me dijiste específicamente que la abuela te daba una paga de 20 dólares por semana. Siempre te convencía de gastar en bocadillos en el partido de hockey los viernes por la noche. A regañadientes, siempre me la dabas. Nueces de maíz, Skittles, bolas de chicle, Chuck-a-Puck, granizados. Un saludo a los árbitros de la categoría juvenil: Beatty, Fagon, Flanagan, jajaja. Por aguantar a todos mis abuelos quejándose por todas sus horribles decisiones arbitrales, jajaja. Mi abuelo no tenía reparos en hacerles saber que se portaban como unos ca**ones”.

Justin confesó que extrañará a su abuelo y que volverán a verse “pronto” en el cielo.

“Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo. Hasta entonces, sé que me estás mirando. Probablemente sigas criticando a Beatty o Fagon por no haber tomado esa decisión en la esquina. Jajaja. Te echaré de menos. Me dolerá y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que hemos pasado”.

Justin Bieber no está pasando por su mejor momento personal y su errático comportamiento ha alertado a sus seguidores. Sin embargo, él ha dicho que se encuentra bien. Eso sí, está harto del acoso de los paparazzis y se encuentra tratando sus arranques de ira.