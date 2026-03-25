La actriz Karla Michelle Sánchez solicitará hoy, miércoles, una orden de protección contra el actor Alfonso Alemán, mejor conocido por su personaje “El Guitarreño”, por hostigamiento y discrimen laboral, confirmó su abogado Marcos Rivera a Primera Hora.

“En los últimos tiempos, él la ha estado hostigando, y ha creado un ambiente hostil en su contra, y ella encuentra que está siendo sometida a ese tipo de proceso laboral donde ya no aguanta más”, expresó el licenciado en entrevista telefónica.

Rivera expuso que el recurso que pedirá Sánchez, amparada bajo la Ley contra el Acecho en Puerto Rico, se da tras un incidente que ocurrió ayer, martes, entre ambos talentos de “Pégate al mediodía” (Wapa Televisión) durante el segmento “Double Header”, “donde ella entiende que él le faltó el respeto”, particularmente por su condición de enanismo.

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“Ella dice que no puede más con esto y estamos solicitando una orden de protección para que se le prohiba a este señor a intervenir con ella en el ambiente laboral, y como determine el magistrado, que ya pronto escuchará el reclamo de ella”, sostuvo el licenciado sobre el incidente que fue captado en vivo.

Cuando este medio preguntó cuánto tiempo lleva ocurriendo esta situación, Rivera no especificó, pero sí asegura que la también bailarina “ha estado aguantando, pero ha llegado en un momento dado que, física y emocionalmente, no puede más”.

“Ya ella está prácticamente enferma, no aguanta más el acoso, y sí está pidiendo la protección del tribunal para que cese y desista este señor de acosarla y molestarla, como ha estado ocurriendo en el entorno laboral”, manifestó el abogado.

Según el portal del Poder Judicial, la Ley contra el Acecho en Puerto Rico, también conocida como Ley Núm. 284-1999, establece que el acecho es un patrón de conducta mediante el cual, con intención, se mantiene una vigilancia sobre determinada persona, lo que incluye el uso de dispositivos tecnológicos para determinar la localización de una persona en tiempo real, sin que medie su autorización expresa, se envían comunicaciones no deseadas, amenazas escritas, verbales o implícitas a una persona, se efectúan actos de vandalismo dirigidos a determinada persona, y/ o se hostiga repetidamente con palabras, gestos o acciones dirigidas a intimidar o causar miedo, amenazar o perseguir a una persona o a sus familiares.

Este medio pidió una reacción de Wapa TV y hasta este momento esperamos por su respuesta.