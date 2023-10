Tras un año de estar sumergida en lecturas del ocultismo y brujería, la empresaria y tatuadora Kat Von D confirmó su conversión al cristianismo al compartir su bautismo en una iglesia.

La entonces dueña de “Kat Von D Beauty” dio a conocer su cambio en una ceremonia íntima que celebró recientemente junto a familiares y amistades en Estados Unidos.

“Katherine von Drachenberg, por tu labor al señor Jesucristo, y en obediencia a su Divino mandato, te bautizo, hermana mía, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, expresó el pastor durante el suceso religioso.

La estrella de los reality shows “Miami Ink” y “LA Ink” compartió una publicación en julio del año pasado donde dio a conocer su desecho de literatura sobre las artes oscuras, así como cartas del taror, dado que enfrentaba una “batalla espiritual”.

“No sé si alguno de ustedes ha estado pasando por cambios en sus vidas en este momento, pero en los últimos años he llegado a algunas realizaciones muy significativas - muchas de ellas giran en torno al hecho de que tengo un montón de cosas mal en mi pasado”, escribió la también cantante de 41 años en ese momento.

“Siempre he encontrado la belleza en lo macabro, pero llegados a este punto, he tenido que preguntarme cuál es mi relación con este contenido. Y la verdad es que simplemente no quiero invitar a ninguna de estas cosas a la vida de nuestra familia, incluso si viene disfrazada en hermosas cubiertas, acumulando polvo en mis estantes”, agregó.

Esta “transformación” se da tras más de tres años que Kat Von D abandonara su posición como presidenta de la línea de cosméticos de color que vende la empresa Sephora luego de emitir comentarios antivacunas en sus redes sociales, asunto por el que se disculpó tras admitir que estaba “desinformada”.