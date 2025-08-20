LOS ÁNGELES. La cantante, actriz y estrella de reality shows Tamar Braxton dijo el martes que “casi muere” en un accidente ocurrido el fin de semana del que no recuerda nada.

“Me encontraron en un charco de sangre junto a mi amiga, con una herida en la cara”, escribió Braxton en una publicación de Instagram . “Me fracturé la nariz, perdí algunos dientes y movilidad”. Añadió: “Ni siquiera sé qué me pasó”.

Braxton, de 48 años, había publicado ese mismo día “Gracias a Dios por despertarme hoy” en una historia de Instagram.

Dijo que estaba recibiendo llamadas y le costaba hablar, por lo que compartió lo que le había sucedido.

En la publicación también decía: “Ahora veo la vida de una forma totalmente diferente. A medida que mi salud mejora, comienza mi viaje mental... Recen por mí de verdad”.

Un correo electrónico enviado al representante de Braxton para obtener más detalles no obtuvo respuesta inmediata.

Braxton formaba parte de un grupo musical con sus hermanas, entre ellas Toni Braxton, que siguió una importante carrera en solitario.

Ellas y otros miembros de la familia aparecieron en el reality show “Braxton Family Values” a partir de 2011, y Tamar Braxton ha aparecido desde entonces en spin-offs y otros reality shows.

Como actriz, sus créditos recientes incluyen la serie de televisión “Kingdom Business”. Además, ha pasado gran parte del año de gira como cantante en solitario.