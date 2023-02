Los últimos meses de la relación entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué han sido tormentosos, luego de que en junio del año pasado se anunciara oficialmente su separación luego de 12 años de estar juntos.

Los primeros meses fueron duros desde el punto de vista jurídico, en los que las dos partes se enfrentaron para definir los detalles de la separación de bienes y lo más importante, la custodia de los dos hijos de la pareja, Milan y Sasha.

Finalmente, la decisión favoreció a la colombiana, quien aún ultima detalles para fijar su residencia en Estados Unidos, tras muchos años de convivencia con Piqué en Barcelona. Sin embargo, aun tendrán que verse cuando el exjugador tenga su momento con sus hijos.

De la separación a las pullas entre Shakira y Piqué

Luego de ese proceso, las pullas de lado y lado comenzaron a aparecer. Shakira lo ha hecho a través de la música, con dos trabajos que reflejan su estado de ánimo y atacan a Piqué y a su nueva pareja, Clara Chía Martí. Primero salió ‘Monotonía’ y luego ‘Sessions #53′, cuyas letras no dejan bien parado al catalán.

Las reacciones de Piqué a la primera canción no fueron muy notorias, pero a la segunda, que Shakira hizo junto al argentino Bizarrap, sí que les respondió. Tras la frase “Cambiaste un Rolex por un Casio”, Piqué salió con relojes de esa marca en uno de los videos de la Kings League. Y luego, apareció manejando un Renault Twingo, tras escuchar la letra ‘Cambiaste un Mercedes por un Twingo’.

Así fue el intento de reconciliación

Lo tirante que ha sido el tema entre Shakira y Piqué en las últimas semanas hacen imposible pensar en una reconciliación. Pero ahora se conocen detalles de una segunda oportunidad que se dio la pareja, que resultó fallida.

El medio ‘Mamarazzis’, de El Periódico, aseguró este viernes que el primer intento de separación, en marzo del año pasado, fue temporal y que Piqué dejó la casa que compartía con Shakira en Barcelona. El tema no trascendió a los medios en ese momento, pero era evidente que la relación no pasaba por buen momento y que había muchas peleas entre ellos.

Sin embargo, en abril de 2022 la pareja se planteó una reconciliación. De hecho, Shakira apareció, el primero de mayo del año pasado, en la tribuna del Camp Nou para ver el partido entre Barcelona y Mallorca. Ese día, curiosamente, Piqué salió lesionado en el minuto 28.

Shakira subió ese día a su cuenta de Instagram una foto junto a su tía, Patricia Ripoll, mostrando el apoyo a Piqué en las graderías. Esa imagen fue borrada posteriormente.

El tema no funcionó y un mes después, la pareja anunció su rompimiento.Para entonces, la relación entre Piqué y Clara Chia ya estaba en marcha e incluso la joven, para ese momento, ya conocía a los padres del futbolista y los había visitado en su casa. Shakira no sabía de ella.

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, aseguró la versión publicada en Mamarazzis.

Poco antes de su intento de reconciliación, Shakira lanzó Te felicito, otra de las canciones que, implícitamente, lanzó puyas a su relación con Piqué. Luego de eso, vino la tormenta que aún tiene coletazos y que podría tener capítulos nuevos en las próximas horas, pues la colombiana espera hacer públicos dos trabajos nuevos, uno junto a Karol G y otro con Manuel Turizo.