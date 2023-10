Con su usual jocosidad y espontaneidad, la comediante y actriz Marian Pabón decidió mostrar el momento en que se rapó el cabello, esto tras iniciar el tratamiento contra el cáncer de seno.

“Llegó el día que me tengo que pasar la maquinita... me toco y me salen mechones gigantes y ya tapé la bañera... no es fácil, no es un proceso fácil, va a ser difícil, nunca he estado sin pelo en mi vida, pero mira, siempre hay una primera vez para todo y saben qué es lo mejor de todo esto, que vuelve y crece, y a eso es que vamos, vamos pa’lante”, manifestó la artista a través un vídeo que compartió en su cuenta de TikTok.

El pasado mes de septiembre, la comediante reveló en su página de Facebook que había sido diagnosticada con cáncer de seno.

En aquella publicación, la integrante del programa El Remix (Wapa) contó que se preparaba para comenzar un tratamiento y ya se había cortado el cabello.

“Probablemente pierda el pelo, por eso es que me lo volví a cortar. Me lo estaba dejando crecer. Me lo voy a volví a cortar bien cortito para irme acostumbrando y para que no sea tan drástico el cambio”.