La empresaria María del Pilar Rivera, mejor conocida como Maripily, sigue con la agenda llena en el 2025, con un nuevo hogar en Miami, sus compromisos con “La Casa de los Famosos: All Stars”, y, ahora, su próxima cita al quirófano.

La propietaria de “Pompis Stores” reveló en una publiación de su cuenta de Instagram que ya está realizando los preparativos para reducir su busto con la ayuda del doctor Elio Galán.

“Ustedes saben que llevo tiempo tratándome tiempo de operar mis senos para reducírmelos, pero por la falta de tiempo y trabajo que he tenido dese que gané ‘La Casa de los Famosos’, no he podido hacerlo”, manifestó la figura, asegurando que se está haciendos pruebas de cáncer de seno, laboratorios, entre otros asuntos para salvaguardar cualquier complicación antes de su operación el próximo 31 de marzo en México.

Asimismo, ella resaltó que la intención de este procedimiento surge tras experimentar una transformación física en los pasados meses.

"He bajado casi 25 libras. Antes, los senos grandes se veían bien porque era una mujer fuerte, alzaba pesas y competía. Ahora no; al bajar de peso el seno se ve horrible”, detalló. “No es que no quiera, nadie mejor que yo, para cambiarme mis implantes de los senos, que llevan casi 14 años conmigo y reducirme los senos, porque he bajado demasiado de peso y a mí no me gusta cómo se ven mis senos”.

Esta futura intervención médica surge en momentos en que continúa su mudanza para un nuevo apartamento de lujo en el distrito de Brickell en Florida, al tiempo que continúa los preparativos de su libro autobiográfico, así como su nueva línea de “lip glosses”.