La cantante Meghan Trainor, de 32 años, anunció en sus redes sociales el martes el nacimiento de su hija Mikey Moon Trainor, su tercer bebé junto al actor Daryl Sabara, su esposo.

Mikey nació el pasado domingo y fue concebida mediante un vientre de alquiler, según contó la artista.

En la publicación, Meghan explicó que tomó la decisión tras hablar con sus médicos y concluir que esta era la mejor forma de tener a su tercer hijo.

“Nuestra niña, Mikey Moon Trainor, finalmente llegó al mundo gracias a nuestra increíble y supermujer vientre de alquiler. Estamos eternamente agradecidos con todos los médicos, enfermeros y equipos que hicieron posible este sueño. Tuvimos innumerables conversaciones con nuestros médicos a lo largo de este proceso, y esta fue la manera más segura de poder seguir ampliando nuestra familia”, escribió.

La cantante y su familia viven en Estados Unidos, donde muchos estados permiten la práctica del vientre de alquiler.

En este proceso, el embrión se genera a partir del óvulo y el espermatozoide de la pareja mediante técnicas de reproducción asistida, como la fertilización in vitro. Luego de la fecundación, el embrión es implantado en el útero de otra mujer, quien gesta al bebé para la pareja y no tiene ningún vínculo genético con él.

El término “vientre de alquiler” se utiliza cuando la mujer que gesta al bebé recibe un pago por el proceso, el cual puede alcanzar cerca de 200,000 dólares en California, uno de los estados donde la práctica está permitida en Estados Unidos.