Como parte de lo que viene en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, Telemundo ofreció el viernes un programa especial en el que participó la presentadora puertorriqueña, Adamari López.

Durante el espacio, la querendona de Puerto Rico y presentadora del programa que transmite Telemundo, “Hoy Día”, esta confesó que le molestó que su excompañero Toni Costa dijera en “La Casa de los Famosos 2″ que ellos se habían separado a causa de su pequeña Alaïa.

Y es que en la pasada edición del famoso reality show, Costa habló de los supuestos motivos que lo llevaron a su separación de López luego de 10 años de relación.

En julio del pasado año, en medio de una conversación con Ivonne Montero, Natalia Alcocer y Laura Bozzo, el español reveló que todo comenzó tras el nacimiento de su su hija Alaïa.

Aunque no repartió culpas, este dijo que el distanciamiento con la boricua empezó cuando dejaron que Alaïa, siendo una bebé, durmiera con ellos en el cuarto, y no tan solo eso, también dejaron que la pequeña durmiera con ellos en la cama.

Tanto Ivonne como Natalia y Laura le dejaron su sentir diciéndole que eso no era correcto a lo que el coréografo estuvo de acuerdo.

“Empezamos con la típica cunita así que está como en la cama y luego había una cunita, pero eso fue recién nacida, al lado mío, porque yo le daba todos los biberones de madrugada. Tocaba pasarla a su cuna, que estaba en otro cuarto, y eso nunca ocurrió, entonces ya se quedó con nosotros en medio”, relató Costa.

“Eso fue una cosa más de las cosas que a uno pues lo va -distanciando- porque si tú quieres intimidad buscas cualquier otro momento o lugar, que tampoco, a lo mejor es propio y es tan ideal para intimar”, siguió diciendo.

Toni Costa se defiende

Tras las recientes declaraciones de Adamari, Toni acudió a la red social Instagram para hablar sobre el asunto.

“Para empezar jamás diría que mi hija fue la razón o la culpable de mi separación porque no lo fue. Estábamos en una conversación varias personas en la cocina y prácticamente todas las personas coincidían en que eso afecta a la pareja y yo me refería a eso, que es algo que puede afectar y distanciar o enfriarse”, indicó el bailarín.

Agregó que es completamente “normal” que no se acuerde de esa parte de lo que dijo en el programa hace casi un año.

“Normal que no me acuerde de lo que supuestamente dije porque yo no dije eso así. Si me entendieron otra cosa lo siento, pero mi hija es sagrada y no la culparía de algo así. Gracias a las personas que ven sanamente lo que realmente se habló”, dijo.