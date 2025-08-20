El famoso juez de TikTok Frank Caprio falleció a los 88 años tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas, informó la revista People.

Caprio, un juez municipal de la ciudad de Providence, Rhode Island era conocido por su reality show “Caught in Providence”, en el que presidía casos judiciales con compasión, lo que le valió el sobrenombre de “el juez más amable del mundo”.

“Caught in Providence” se transmitió entre el 2018 y el 2020 y logró varias nominaciones a los premios Daytime Emmy. Caprio era conocido por la compasión con la que presidía su sala de audiencias, lo que provocó que algunos fragmentos de su programa se hicieran virales en TikTok en los últimos años.

PUBLICIDAD

Gracias a la viralidad de esos segmentos, el juez logró acumular millones de seguidores en Instagram y TikTok. En 2023, Caprio reveló que le habían diagnosticado cáncer de páncreas en un emotivo vídeo en Instagram, en el que compartió que el diagnóstico se produjo alrededor de su cumpleaños el mes anterior, que suele ser “uno de los días más felices del año para mí”.

En un último video publicado ayer en su Instagram, Caprio se dirigió a sus seguidores desde la cama diciendo: “El año pasado les pedí que rezaran por mí, y es evidente que lo hicieron, porque superé un periodo muy difícil. Por desgracia, he sufrido un revés. Ahora estoy de nuevo en el hospital y vuelvo a pedirles que me recuerden en sus oraciones una vez más”.