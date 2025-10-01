El texano Joshua Allen, ganador de la cuarta temporada del programa de talentos estadounidense So You Think You Can Dance, falleció a los 36 años.

La información fue confirmada por un familiar al sitio TMZ, que indicó que la muerte ocurrió el 30 de septiembre. La causa no fue revelada. En un comunicado, el pariente pidió a los fans “privacidad y oraciones”.

Un amigo cercano de Joshua e integrante de la comunidad del baile, Emmanuel Hurd, también se pronunció. En entrevista con TMZ, dijo estar en estado de shock por la pérdida y describió al artista como “una persona muy honesta y verdadera”.

PUBLICIDAD

“Él no siempre hacía las cosas como todos creían que debía, pero fue precisamente por eso que se convirtió en un ganador”, agregó.

Allen ganó notoriedad en 2008 al conquistar el primer lugar del reality de baile. El segundo lugar fue para Stephen “tWitch” Boss, quien también falleció años después, y con quien Joshua construyó una fuerte amistad.

26 Fotos El mundo del entretenimiento entró en shock al conocer la noticia.

En esa época, en entrevista con Entertainment Weekly, el bailarín reveló que nunca había recibido entrenamiento técnico formal durante su infancia. Contó que solo buscaba “tomar clases” durante las vacaciones de verano y que, tras varios intentos frustrados de ingresar al programa, decidió dedicarse intensamente a cursos de danza para mejorar sus habilidades.

Sus sueños iban más allá del baile. Joshua expresaba el deseo de convertirse en cantante, abrir un estudio y una compañía de danza, además de crear un sello discográfico y actuar como productor musical.

Sin embargo, la trayectoria del artista también estuvo marcada por polémicas. En 2016, fue acusado de violencia doméstica en Los Ángeles. Al año siguiente, fue condenado a un año de prisión y recibió una pena adicional de libertad condicional, según el sitio Deadline.