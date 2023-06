Londres. La actriz y expolítica laborista británica Glenda Jackson murió a los 87 años en su casa de Blackheath, en el sur de Londres, informó su agente, Lioner Larner.

La intérprete, galardonada con dos Oscars de la Academia de Hollywood, falleció tras una “breve enfermedad” rodeada de su familia, añadió Larner.

Jackson, nacida el 9 de mayo de 1936 en la localidad de Birkenhead, en el noroeste de Inglaterra, había terminado recientemente de filmar “The Great Escaper”, una película que coprotagonizó junto al actor británico Michael Caine.

La estrella británica ganó el Oscar a la mejor actriz en 1970 por “Women in Love” y tres años después consiguió otra estatuilla por “A Touch of Class”, aunque optó por no asistir a la ceremonia en ninguna de las dos ocasiones.

A pesar de su exitosa carrera, que también incluyó dos premios “Emmy” y un “Tony”, Jackson había admitido en su día que nunca tuvo un particular interés por el glamur que rodeaba al mundo del cine.

Tras una infancia difícil, Jackson reconoció en su día que decidió dedicarse a la actuación después de su fracaso escolar, que la dejó sin otra opción que comenzar a trabajar a los 16 años.

A pesar de su éxito en su carrera como actriz, que le permitió interpretar a la reina Isabel I en una miniserie de la cadena BBC, Jackson renunció a la interpretación para entrar en política.

En 1992 fue elegida diputada por la circunscripción londinense de Hampstead & Highgate y llegó a desempeñarse como responsable de Transporte entre 1997 y 1999, bajo el primer mandato del ex primer ministro Tony Blair (en el poder entre 1997 y 2007).

Jackson acababa de terminar de filmar “The Great Escaper” junto a Michael Caine, con quien había actuado por última vez hace 48 años en “The Romantic Englishwoman”.

Su nueva película cuenta la historia, inspirada en hechos reales, de un veterano de la II Guerra Mundial que escapó de su hogar de ancianos en Hove, East Sussex (sureste inglés), para asistir a una conmemoración del 70 aniversario del desembarco en Francia.