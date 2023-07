Con la intención de mostrar que es posible lograrlo, Rikkie Valerie Kollé celebró ser la primera mujer transgénero que representará a Países Bajos en Miss Universo, y la segunda del mundo que entra en el seleccionado grupo.

Anterior a ella, Ángela Ponce hizo historia al representar a España en 2018.

“Es irreal pero puedo llamarme @missnederland 2023. Fue un proceso educativo y maravilloso, mi año ya no puede salir mal. Estoy tan orgullosa y feliz que no puedo describirlo. Hice que mi comunidad se sintiera orgullosa y mostré que se puede hacer.Y sí, soy una mujer trans y me gustaría compartir mi historia, pero también soy Rikkie y eso es lo que cuenta para mí. Hice esto con mis propias fuerzas y disfruté cada momento. Quiero agradecer al jurado y a todo el equipo de Miss Holanda por la confianza, esto es solo el comienzo”, dijo la mujer de 22 años en una publicación que compartió en Instagram.

PUBLICIDAD

Según varias entrevistas que ha concedido la mujer y que reproducen medios como La Vanguardia, su proceso de transición comenzó cuando a penas tenía 8 años. Sus padres y familiares la apoyaron, por lo que a la edad de 11 años se cambió el nombre y a los 16 comenzó a tomar hormonas femeninas.

Recientemente se sometió a la cirugía de reasignación de sexo.

Kollé, en entrevistas, también ha querido concienciar sobre el bullying con su historia. La mujer contó que fue víctima de burlas y que en varias ocasiones regresó de la escuela llorando y preguntándose por qué a ella.

Ahora, agradece la fuerza que su familia le dio en el proceso. “Mi querida familia y amigos, mis seguidores de N1, me han dado mucha fuerza extra desde el salón.Y donde quiera que estés en el mundo, quiero estar allí para ti y ser el ejemplo que yo mismo extrañé”, escribió también.

El certamen de Miss Universo se celebrará este 2023 en El Salvador.