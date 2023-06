Si bien Luis Miguel se ha convertido en noticia por su próxima gira, así como por las polémicas que se ha desatado la venta de las entradas para sus conciertos, a menos de dos meses de que arranque su tour internacional, el cantante ha desatado la preocupación entre sus fans, quienes temen que enfrente algunos problemas de salud debido a su aspecto físico.

LUIS MIGUEL en París 🇨🇵 -lo nunca visto- conviviendo con familiares de su novia en la boda de Daniel Clará-. 🥂 pic.twitter.com/a02alDxT5u — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) June 4, 2023

Aunque no ha hecho ni una sola aparición oficial, el intérprete de “Todo y nada” se ha dejado ver en diferentes ocasiones al lado de su novia, Paloma Cuevas;ya sea en Miami, uno de sus destinos favoritos, o durante sus recientes vacaciones por Europa.

Hace unos días, el llamado “Sol de México” estuvo en París donde, como muy pocas veces, repartió autógrafos a algunos de sus fans más afortunados, además acudió, junto a su pareja sentimental, aun exclusivo evento social. La llegada del artista causó gran revuelo entre los invitados y los paparazzis, quienes no perdieron detalle de cada uno de sus pasos, pero las fotografías y videos que ya circulan en las redes sociales han inquietado a los usuarios pues aseguran que “Micky” luce en extremo delgado.\A lo largo de su carrera artística, Luis Miguel no sólo ha destacado por su enorme talento vocal, también por su atractivo físico; durante las décadas de los 80, 90 y principios de los 2000, era considerado como uno de los galanes más cotizados de la industria del medio del espectáculo, además de un auténtico rompecorazones; sin embargo, los años no han pasado en vano y han do dejando una huella en su físico. En 2015 fue sumamente criticado por un evidente aumento de peso y aunque en los últimos años ha cambiado notablemente, no ha sido del agrado de todos sus fans.

Luis Miguel desata preocupación entre sus fans por supuesta delgadez extremahttps://t.co/7kasCrXFaL pic.twitter.com/e0eE4eSnhD — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 4, 2023

A principios de 2022, Luis Miguel volvió a aparecer en las redes sociales, visiblemente más delgado y con un aspecto mucho más juvenil, pero en su más reciente aparición, sus seguidores afirmaron que se le ha pasado un poquito la mano, pues ahora luce demacrado: “Que flaco que está LuisMi, lo desconozco”, “Parece que le dio diabetes”, “Está demasiado delgado, se ve enfermo. Lo amo pero antes se veía más sano y feliz”, “Ya no se parece”, “Bajó como 30 kilos”, “Que mal lo ha tratado la vida”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Con el ceño fruncido y una delgadez tremenda... Luis Miguel disfruto su periodo vacacional de días santos junto a su Paloma. pic.twitter.com/YNEl5aMTJM — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) April 16, 2023

El artista arrancará con su serie de más de 55 conciertos el próximo 3 de agosto en Buenos Aires, donde ofrecerá 10 conciertos, posteriormente viajará a Chile, Estados Unidos y llegará a México el 15 de Noviembre para presentarse en Monterrey, CDMX, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Morelia y Guadalajara.