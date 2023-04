La sorpresiva salida de Adamari López del programa “Hoy Día” el pasado Jueves Santo es un tema que aún sigue dando de qué hablar.

Tras el suceso se ha hablado hasta del salario que recibía la puertorriqueña y también se ha rumorado sobre quién la pudiera reemplazar.

La semana pasada se habló de que Telemundo se encontrana en negociaciones con el cantante mexicano Juan Rivera para que sustituyera a la también actriz boricua.

Sin embargo, aunque el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera reconoció que se encontraba en negociaciones con la cadena hispana para formar parte del programa mañanero antes mencionado, enfatizó que no sería para reemplazar a la querendona de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Para empezar no hay comparación, ella es toda una profesional en esto, yo no conozco mucho de esto, creo que lo podré aprender a hacer muy fácilmente, creo que sería otra perspectiva”, sostuvo Rivera al programa de farándula “Chisme no like”.

Ahora la pregunta de los 64 mil chavitos es, ¿qué pasará con el lugar que ocupaba Adamari López?

People en Español pidió una reacción a Telemundo sobre la comentada entrada de Juan Rivera a “Hoy Día” y si había reemplazo para Adamari, sin embargo solo compartieron unas escuetas declaraciones.

“Los conductores del programa siguen siendo Daniel Arenas, Lissette ‘Chiky Bombom’ Eduardo, Penélope Menchaca y Andrea Meza”, soltó la cadena.

Asímismo añadieorn que el programa matitino cuenta cuenta además “con la participación especial de conductores invitados como Frederik Oldenburg y Juan Rivera, entre otros”.

Fue el pasado Jueves Santo que el canal le informó a laboricua que ya no estaría más en el programa “Hoy Día” y el Viernes Santo la también actriz se despidió del público que la vio en la pantalla por una década.

Ese día la cadena hispana confirmó en declaraciones escritas a este diario la salida de la querendona boricua.

“Luego de 11 años con Telemundo, Telemundo y Adamari Lopez decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los Hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía”, comienza diciendo el comunicado.

“Adamari es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”, agregó Telemundo.