El trapero Adam Doel Pérez Carlo, conocido artísticamente como Mr. Pérez, fue la víctima de un tiroteo que ocurrió ayer por la madrugada en la esquina de las calles Rincón y Buenos Aires, en Río Piedras.

“Descansa en paz, hermano”, lamentó en sus redes sociales el tatuador Iván Aguilar.

“Estoy en shock e incredulidad. Te quiero, mi hermanito, y descansa en paz, hermano”, continuó.

Pérez Carlo tuvo algún éxito como intérprete de música urbana. Esta carrera, aparentemente, duró entre 2018 al 2022, ventana de tiempo en la que lanzó cerca de 12 canciones.

El cantante inició su carrera artística bajo el sello discográfico Carbon Fiber Music, Inc., cofundado por el artista urbano Farruko y Franklin Martínez.

“Bienvenido a la familia de #CFM Mr Pérez vamos a romper como es!”, celebró el sello en las redes sociales en el 2018.

Fue en el 2018 que Pérez Carlo lanzó varios sencillos, como “El cartero”, “Desde el principio”, “Pastillas” y “Guaguas Negras”. En ese mismo año, colaboró también con Menor Menor y Myke Towers en la canción “La solicitud”.

Sin embargo, en diciembre de 2021, fue acusado de violar la Ley de Sustancias Controladas.

El año siguiente, en el 2022 y después de una pausa en la creación de música, lanzó “Los trabajos” y “Fugau x placer”. Estas canciones no eran bajo el sello Carbon Fiber Music, Inc.

Tras un silencio prolongado en el ambiente de la música, su cadáver fue encontrado por un patrullero el viernes por la madrugada.

El agente se topó con una guagua Cadillac Escalade, color blanco y del año 2021 a eso de las 3:00 a.m., cuyo dueño es el productor de música urbana, Christian Yamil Nazario Del Valle.

Dentro del vehículo estaba el cuerpo baleado de Pérez Carlo, de 34 años y quien era natural de San Sebastián, pero residente en la zona metropolitana. Estaba en la tercera fila de asientos.