El pasado domingo 14 de diciembre, el cantante brasileño, Roberto Carlos sufrió un accidente en su carro mientras grababa un especial de Navidad.

“Nos gustaría informarles que, durante las grabaciones del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos sufrió un pequeño accidente automovilístico”, comunicó el medio.

Luego de chocar su carro contra otros vehículos y un árbol, el cantante de ‘Amigo’ fue trasladado a un hospital donde hicieron la respectiva atención y horas después fue dado de alta.

Las primeras hipótesis apuntan a que el carro se habría quedado sin frenos en medio de la grabación, por lo que Roberto Carlos perdió el control y chocó.

De la misma manera, se emitió un comunicado agradeciendo a los seguidores del argentino por estar al tanto de su salud: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y les aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien”.

De otra parte, la revista ‘Quem’ publicó fotografías de Roberto Carlos saliendo del hotel en el que se estaba hospedando en compañía de su conductor.

En otras imágenes aparece a bordo de un carro, sentando en el asiento del pasajero, sonriendo mientras mira hacia la calle, lo que indica que no sufrió lesiones de gravedad.