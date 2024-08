Un fuerte incendio fue reportado en la opulenta mansión del cantante Marc Anthony, en La Romana, República Dominicana, en horas de la mañana del jueves.

De acuerdo con algunos medios internacionales, en la propiedad del complejo Casa de Campo, rodeada de árboles, el área donde comúnmente se hospedan el intérprete, su pareja y su hijo Matías no sufrió daños severos. En redes sociales se ha mostrado la rápida intervención de los bomberos intentando sofocar las llamas que devastaban la lujosa casa.

La revista “Hola!” confirmó que las figuras públicas afortunadamente no se encontraban dentro de la mansión en el momento del estallido de las llamas, y que el personal de ella está en buen estado.

Se incendia Villa de @MarcAnthony en La Romana Casa De Campo investigamos para mas detalles pic.twitter.com/zxB744hSEd — Giovanni Medina (@Giovann49715467) August 8, 2024

Respecto al fuego, según los primeros reportes, comenzó en la parte izquierda del complejo de 10 mil pies cuadrados, afectó especialmente el área de bungalows y la zona destinada a los invitados. Mientras tanto, los bomberos han logrado controlar la situación en el “Oasis”, como se conoce a la casa.

Internautas y fanáticos han expresado su pena por el cantante y la tragedia. “La gente piensa que porque sean millonarios, las pérdidas no causan tristeza. Usted puede tener millones y no querer perder sus cosas. Tengan más empatía por los demás, sean ricos o no”, “El hecho de tener bienes no significa que quiera que le pasen esas cosas” son algunos de los comentarios compartidos.

Hasta el momento, se desconoce la causa del incendio. Ni Marc Anthony ni su joven esposa, la modelo Nadia Ferreira, han hecho declaraciones al respecto.

No es la primera vez que la voz de “Vivir mi vida” se enfrenta a una situación similar. En diciembre de 2019, su yate Andiamo, anclado en un puerto de Watson Island en Miami, se prendió fuego al caer la noche. Si bien el famoso no se encontraba a bordo en ese momento, las autoridades detallaron que había una pequeña tripulación en la embarcación.

El cuerpo de bomberos trabajó casi toda la noche para apagar sofocar el fuego, y el yate, valorado en aproximadamente 7 millones de dólares se declaró como pérdida total.

¿Cómo es la mansión de Marc Anthoony en República Dominicana?

El ‘Oasis’ presenta acabados de lujo en pino americano y puede alojar hasta 24 personas. La propiedad incluye dos piscinas que imitan una playa artificial, rodeadas de senderos y una cuidada jardinería. Además, tiene un set de entretenimiento que incluye pantallas, bocinas y otras comodidades para disfrutar de momentos agradables en familia.