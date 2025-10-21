Tras falta de oportunidades actorales, Sonya Smith, reconocida por su participación en telenovelas como“¿Dónde está Elisa?”y“Marido en alquiler”, ha alternado su carrera artística con la enfermería desde hace varios años.

La actriz, quien se graduó como enfermera en 2016, trabaja actualmente en una clínica junto a un médico ortopédico, atendiendo principalmente a pacientes de la tercera edad, labor por la que la gente la cuestiona.

“Aquí en Miami no hay mucho trabajo actoral en estos momentos y, aparte de eso, me gustó el poder incursionar en algo nuevo que me permitiese desarrollar esa otra cosa queme gusta, que es cuidar de las personas, ayudar a las personas. Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención y que me ha gustado porque creo que cuando tú ayudas a otra persona, cuando tú le prestas un servicio a alguien, en realidad tú ayudas a la otra persona pero lo que uno recibe de regreso es tan hermoso, tan que te llena tanto, por lo menos a mí me parece”, relató en una entrevista para el canal de YouTube del comunicador venezolano Franklin Suárez y reproducida por People en Español.

PUBLICIDAD

La intérprete también contó que algunos de sus pacientes la reconocen por sus personajes televisivos, lo que genera situaciones curiosas en su entorno laboral. “Algunos me dicen: ‘¡Qué mala eres en esa novela, pero me encanta verte!’. Es gracioso porque no esperan encontrarme en una clínica”, comentó.

“Me encanta trabajar con personas mayores porque muchas veces son las más olvidadas. Algunos viven solos o tienen demencia leve, y de ellos se puede aprender mucho”, expresó.

El cambio profesional de la actriz, de 53 años, surge en un momento donde la producción de telenovelas en Miami ha disminuido considerablemente. Antes era un centro activo de grabaciones, actualmente solo genera una o dos producciones al año, lo que ha llevado a muchos intérpretes a buscar nuevas fuentes de trabajo.

Aunque se ha mantenido alejada de la televisión durante algunos años, la actriz regresó recientemente a las pantallas con su participación en la serie de Telemundo “Velvet: el nuevo imperio”. Sin embargo, asegura que la enfermería se ha convertido en una parte importante de su vida.

“La vida siempre evoluciona y uno debe evolucionar con ella. Reinventarse es parte del crecimiento personal y espiritual. Mientras más se pueda aprender y explorar nuevas áreas, hay que hacerlo”, reflexionó.