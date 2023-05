Taylor Swift parece que ha vuelto a encontrar el amor. Tras su reciente separación del actor británico Joe Alwyn, la diva del pop habría iniciado un nuevo romance con el músico británico Matty Healy, líder de la banda de pop-rock The 1975.

La creadora de éxitos como “Anti-Hero” hizo una aparición sorpresiva en uno de los conciertos de la banda en Londres, a principios de este año, e interpretó allí ese clásico de su repertorio. Además, la cantante de 33 años también posó junto a la madre del artista, Denise Welch, en el backstage. Matt también es hijo del actor de Benidorm, Tim Healy.

PUBLICIDAD

Relacionadas Taylor Swift y Joe Alwyn se separan tras seis años de noviazgo

Una fuente cercana a ambas estrellas le dijo al medio británico The Sun que Swift “está locamente enamorada” del músico, quien es un año mayor que ella. Según la misma información, ambas estrellas harán pública su relación en los conciertos de Swift en Nashville, este año.

Cabe señalar que tanto uno como el otro se encuentran en estos momentos ocupados con sus respectivas giras. “Tanto Matty como Taylor han estado de tour durante las últimas semanas, así que ha habido muchos Face-Timing y mensajes de texto, pero ella no puede esperar para verlo de nuevo”, señala la fuente. Y agrega: “Pero como dos megaestrellas internacionales que son, entienden las presiones de los trabajos del otro mejor que nadie y son un gran apoyo para sus respectivas carreras. Ambos están tremendamente orgullosos y entusiasmados con esta relación”.

Además, el medio señala que, a diferencia de la última relación de Taylor, ella quiere hacer público este romance y no ocultarlo. “Taylor solo quiere vivir su vida y ser feliz. Les dijo a sus amigos que Matty volará a Nashville durante el fin de semana para apoyarla en la siguiente etapa de su gira”, se menciona.

Swift y Healy habrían salido brevemente años atrás, durante un corto período, en 2014, pero la relación no habría prosperado, reveló la fuente. “Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero por aquel entonces no funcionó. Es muy prematuro, pero ahora todo parece andar bien”, le dijeron a The Sun.

La diva del pop se convirtió recientemente en la primera artista femenina en ubicar 10 álbumes en el Billboard 200. Swift ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo y tiene más de 250 millones de seguidores en Instagram. Según la revista Forbes, Taylor se ubica en el noveno puesto de los artistas que más han cobrado por su trabajo en 2022. La cantante anteriormente ha sido vinculada con Harry Styles, Calvin Harris y Tom Hiddleston.

PUBLICIDAD

Healey, en tanto, mantuvo un vínculo con la cantante y bailarina FKA Twins el año pasado. En las últimas semanas, los usuarios de redes sociales habían vinculado sentimentalmente a la cantante estadounidense con el piloto español Fernando Alonso, a partir de diversos indicios que los seguidores de ambos tomaron como posibles signos del inicio de un vínculo romántico. Incluso, la pregunta llegó a oídos del propio Alonso por parte de un periodista de automovilismo en el paddock de Bakú, donde días atrás se celebró el cuarto gran premio del campeonato mundial de la Fórmula 1.

Lejos de despejar los rumores, la respuesta que el bicampeón mundial dio ante la consulta del cronista alimentaron aún más las sospechas. “Tengo que preguntar esto porque si no tendría que dejar un espacio en blanco y sé que es potencialmente tu historia de amor y la de nadie más, pero ha habido rumores”, señaló el comunicador. En ese momento, Alonso atina a reírse mientras mira para otro lado y, de buen ánimo, responde: “Nada para decir, amigo”. Ante la insistencia del cronista, un poco más serio, el corredor de Aston Martin agrega: “Ya contesté. No tengo nada para decir. Ya es tan difícil el formato de Bakú... estoy seguro de que tienes un montón de preguntas”.