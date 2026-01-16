En medio de una entrevista que causó conmoción en redes sociales, se conocieron las declaraciones de Georgy Parra, el productor musical de Yeison Jiménez.

En diálogo con Billboard, Georgy Parra confesó que justo ese día, el sábado 10 de enero, cuando ocurrió el fatal accidente aéreo que cobró la vida de seis personas que iban a bordo de la avioneta, también habría sido ‘uno de los días más decisivos para la carrera musical’ del artista caldense.

“Voy a contar algo que nunca he dicho porque no era capaz de salir ante una cámara (...) el sábado, casualmente, el día de la muerte de los seis muchachos, era quizás el día más importante de Yeison del 2026” expresó.

Lo anterior, porque según contó Georgy Parra “se iban a reunir con todo el equipo para tomar las decisiones más importantes, no solo de este año, sino de toda su carrera musical”.

“Él estaba ansioso y feliz. No veía la hora de llegar (...) Incluso me cuentan que él se estaba retrasando y los muchachos le dijeron que si cancelaban la reunión y él dijo que no, que sin duda él llegaba”, reveló el productor musical.

En ese momento, se quebró la voz de Georgy Parra, quien ha compartido sentidos mensajes en su cuenta oficial de Instagram para rendir homenaje al legado y a la gran amistad que tenían junto a Yeison Jiménez.

Sentidos mensajes con los que rinden homenaje a Yeison Jiménez

“Tantos planes, tantos sueños, tantas promesas, tanto talento, tanta juventud acabados en un instante”, se lee en una de las últimas fotos que dejó el productor musical junto al cantante de música popular.

Sin duda, uno de los momentos más importantes para la carrera musical de Yeison Jiménez fue su puesta en escena cuando deleito a cientos de personas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Fue su primer concierto en este recinto de la capital colombiana y también fue el escenario donde compartió otros encuentros con sus seguidores.

“Subiéndote al escenario de tu show más importante en el Campin te frenaste y me gritaste en medio de la multitud: ‘Te amo, Georgy” (...) no se me borra nunca”, fue otro de los recuerdos que compartió el productor musical de Yeison Jiménez.