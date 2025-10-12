Zion será dado de alta: “Su evolución es grandísima”
El reguetonero estuvo por cuatro días hospitalizado tras sufrir un accidente con un vehículo todoterreno.
El exponente de música urbana Zion continúa mejorando y será dado de alta luego de sufrir un sangrado craneal por un accidente que sufrió mientras conducía un vehículo todoterreno.
La hermana del cantante, Bridgett Machado, aseguró ante las cámaras de Telenoticias que el intérprete de “Zun Da Da” se encuentra “recuperándose favorablemente” tras el inconveniente que experimentó el pasado 7 de octubre.
“Ha habido muchos avances, está casi listo para ir a casa ya”, destacó la familiar, quien aseguró que el cantante se encuentra hablando mejor, y que hasta intenta entonar canciones desde su cuarto.
“Su evolución es grandísima. Dentro de todo lo que sucedió, ha sido un gran avance”, agregó Machado.
Andrés Bustamantes, manejador de Zion, desmintió unos rumores que han circulado en otros medios de comunicación, asegurando que la persona acompañaba al artista al momento del accidente “está en casa, está recuperándose”.
“Hemos estado al pendiente de ella, de que entró al hospital, y salió del hospital totalmente acompañado. Es falso que la hayamos desahuciado como como se ha dicho por ahí, rumores que, nada que ver”, resaltó.
Bustamantes también indicó que el equipo de trabajo del cantante que formó parte del dúo Zion y Lennox seguirá realizando lo necesario para llevar su más reciente producción discográfica “The Perfect Melody II” hacia delante, en lo que este continúa su recuperación.
“Sus compromisos promocionales quedan aplazados hasta nuevo aviso. Él mismo es el que dirá cuándo es que va a atender los medios”, informó.