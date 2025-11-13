Ángel “Papote” Alvarado y Grupo Esencia reafirman la identidad boricua con el nuevo sencillo titulado “De Puertorro”. La agrupación, que el año entrante cumplirá 30 años de trayectoria, combina ritmos afrocaribeños como la salsa, la bomba y la plena en este tema.

La canción es un homenaje a figuras importantes de nuestra historia que se han destacado en diferentes aspectos, como es el caso del compositor Tite Curet Alonso, El Sonero Mayor, Ismael Rivera; el rapero Tego Calderón, la actriz y bailarina Sylvia del Villard, la cantante y exsenadora Ruth Fernández, y la activista Lolita Lebrón, entre otras.

Con el coro pegajoso que dice: De Puertorro Vengo, De PR Soy, Que se Entere el Mundo, De Aquí es que Yo Soy enlazan estrofas alusivas a nuestros antepasados, nuestra riqueza cultural, nuestras tradiciones puertorriqueñas, las cualidades maravillosas que nos identifican y las cosas magníficas que nos unen como pueblo.

Ángel “Papote” Alvarado y Grupo Esencia fueron recipientes de una nominación a los Latin Grammy 2011 por su disco Con la Fuerza de Un Tren, y su producción “El Tren de la Sabrosura” fue seleccionada como el Mejor Álbum de 2022.

“De Puertorro” de Ángel “Papote” Alvarado y Grupo Esencia ya está disponible en todas las plataformas digitales para su descarga. El video musical ya puede disfrutarse en YouTube. Fue filmado en Ponce en el barrio Bélgica, la Plaza del Mercado y en el Paseo Cheo Feliciano, y captura la alegría y sencillez de nuestra gente y la esencia del Puerto Rico de siempre. Fue realizado por Wagon Train Productions, dirigido y filmado por Ángel M. Alvarado Ruiz y editado por Efraín Cuevas, con Sebastián Rios como Operador de Cámara.

Pueden seguir a Esencia a través de sus redes sociales como @grupoesenciapr en Facebook y @papoteesencia_