Inspirar es uno de los procesos que más disfruta el cantautor puertorriqueño Alberto Carrión a través de su música. Pero también, utilizar su arte para aportar al bienestar de una comunidad.

Con esta motivación, los lazos afectivos que por décadas unen al artista con la isla municipio de Culebra hicieron sencillo el interés de destinar una parte de sus ganancias de su espectáculo del próximo 26 de marzo en el café teatro Punto Fijo, del Centro de Bellas Artes en Santurce, a la Fundación KIDS 4 Green Culebra. Su aportación contribuirá a la misión de la entidad sin fines de lucro dirigida a trabajar proyectos para mejorar la calidad de vida, la educación y la salud de niños y adolescentes de este destino, además de promover los buenos valores.

PUBLICIDAD

“Llevo muchísimos años yendo a Culebra, desde los 70, casi me considero culebrense. Para mí, esta isla ha sido mágica en todo sentido. Trato de ir por lo menos una o dos veces al mes, y cuando me voy, siento que me quisiera quedar más tiempo”, resaltó con entusiasmo el cantante, quien cuenta con una vasta trayectoria musical. “Ahí básicamente he criado a todas mis hijas”, dijo el orgulloso padre de Cristina, Laura y Claudia. “Culebra es una es parte integral mía. La quiero muchísimo, a todos los culebrenses, que tienen muchas necesidades, y quiero poner mi tierrita para poder ayudar en la forma en que yo sé hacer, de la manera en que pueda, que es con la música”.

Se trata de la primera vez que colabora con Fundación KIDS 4 Green Culebra, de la que admira su compromiso. “Los niños son la gente que más necesita en Culebra. La juventud en Culebra tiene muy pocos recursos para distraerse. Cuando uno es teenager uno tiene ganas de salir, de hacer cosas, ir a sitios, y allá no tienen mucha alternativa. Queremos ver de qué manera se pueden proveer alternativas que ayuden a estos niños a mantenerse alejados de las drogas, de las cosas malas. Llevarlos por buen camino”, sostuvo enfático el compositor del clásico Amanecer borincano.

La entidad es dirigida por la líder social Mitzy Pérez, quien la fundó hace 16 años. Dentro de su amplia lista de ofrecimientos, cuenta con programas dirigidos a promover destrezas de trabajo en equipo, empresarismo, nutrición, arte, baile, música, deportes, charlas para la prevención de uso de alcohol y drogas, entre tantos otros proyectos. Sus talleres vivenciales se enfocan en guiar al desarrollo de esta población, aportando a convertirlos en ciudadanos íntegros, responsables, exitosos y en embajadores de paz. “Para ese tipo de ayuda hay que empezar siempre desde temprano, desde pequeñitos a educarlos y llevarlos por el camino correcto, a educar a los padres a poder bregar con el asunto para sembrar las semillas de tener a unos niños maravillosos”, reflexionó el artista.

PUBLICIDAD

De Culebra, añadió, ama sus playas, ir a pescar, la serenidad que deriva de la naturaleza que la compone. Pero Carrión ve mucho más que eso. “No es solamente la belleza física de la isla. Me encanta mucho el sentido de amistad, de cariño, esa dulzura que tiene esta gente. Para mí es importante cualquier cosa que yo pueda devolverle a esa isla y a esa gente. Siempre cuentan conmigo. Yo nunca digo que no para ayudar a Culebra, y jamás diría que no mientras esté en mi poder”, sostuvo enfático.

Sobre su espectáculo, que será a las 4:30 p.m., Carrión adelantó que el pianista Martin Nieves lo acompañará en su repertorio. “Canto muchas canciones mías, pero me gusta también cantar mucha canción de (Joan Manuel) Serrat, Alberto Cortez y otros compositores puertorriqueños”, afirmó el responsable de producciones discográficas como Letra y música, Borinquen y Raíces, entre otras.

El intérprete reveló sentirse fascinado con este tipo de encuentro artístico, que permite una mayor conexión con los presentes. “Para mí ese es el tipo de dinámica que prefiero, en verdad, en relación con un centro grande, un teatro grande separado del público. Me encanta esa cercanía con el público, interactuar con ellos, poder hablar con ellos. Es otra dinámica mucho más personal, y creo que tanto el público como a mí, a los artistas, nos gusta mucho, ese tipo de manera de presentar un espectáculo. Es como estar en la sala de una casa con un grupo grande de amigos”, prosiguió sobre la dinámica del concierto, y adelantó que dentro de su agenda profesional se encuentra involucrado en un plan junto con su hija mayor, Cristina.

“Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto precioso, pero no puedo compartir detalles todavía. Es un proyecto con mi hija, que va a ser muy especial”.

Para donaciones o conocer más sobre la organización sin fines de lucro, puedes acceder a www.kids4greenculebra.org.

Boletos para el concierto a la venta a través de PRticket.com.