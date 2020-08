El sencillo Imaginar es la nueva propuesta musical que el cantante de música urbana, conocido en la industria musical como Sou “El Flotador” o “Mr. Fly”, trae a consideración del público que lo sigue.

En colaboración con Jory Boy, ambos apuestan a un reguetón romántico, bailable y pegajoso, línea que el cantante ha seguido desde sus comienzos en la música.

“Lo que funciona, no se cambia. Son muchos años haciendo esto y se exactamente como traducir mis gustos para que suene bien mi música. En este tema, como en otros que ya he hecho, le canto a la mujer, es de mis temas favoritos. Todavía no me puedo imaginar una noche sin ti… es una de las frases de la canción y por qué no cantarle a ellas y hacerlas sentir bien a nuestro estilo”, explicó el cantante mediante comunicado de prensa.

El intérprete de reguetón y trap, cuyas colaboraciones con grandes artistas incluyen a Zion, Almighty, Anuel AA, Bryant Myers, Lary Over, Gigolo y La Exce, da gracias por trabajar con todos estos artistas, y ahora apuesta más que nunca a su carrera. Con la confianza de su disquera EMPIRE Latino, con sede en San Francisco, Sou continúa su trabajo para posicionarse entre los número uno del género.

Sou expresó que “lo mejor de grabar con otros artistas, es disfrutar del proceso; poco a poco se adquiere experiencia y las cosas se dan orgánicas, salen como tienen que ser. Este género no tiene que ser de controversia, podemos coexistir y aquí hay espacio para todos. La tirarea es parte del show”.

El tema, disponible en la radio y todas las plataformas digitales desde hoy, cuenta con un video realizado en Miami, Florida y en el cual participan ambos intérpretes.