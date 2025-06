Su papá no es solamente una figura de autoridad. Es también su artista favorito, una guía, un maestro.

El intérprete puertorriqueño Austin incursiona profesionalmente en la industria de la música con la bendición de una de las figuras más grandes en la escena urbana: Arcángel. De niño, aprendió de primera mano a descubrir el amor por la música y el compromiso que conlleva sobresalir en este campo mientras crecía siendo testigo de los esfuerzos del famoso artista. Además de construir su admiración hacia el cantante, comenzó a expresar su fascinación por pasar horas en estudios de grabación, crear y adentrarse en este mundo.

PUBLICIDAD

“Siempre lo veo a él como mi inspiración. Es mi artista favorito, mi papá”, expresó Austin Santos Jr. a Primera Hora acompañado de Arcángel en un encuentro para promover el sencillo “Gohan y Goku”, que interpretan juntos.

“Desde pequeño siempre quise hacer música como él. Mi vestimenta siempre ha sido como la de él. Mi forma de interactuar con personas dentro del lugar de trabajo y fuera ha sido también... Me dicen, ‘te pareces mucho a tu papá’. Yo lo veo a él diferente”, prosiguió con orgullo. “Es algo majestuoso. Es algo único poder trabajar junto a él y que mi debut sea junto a él, ya que es una de las figuras públicas más famosas y más respetadas dentro del género”.

15 Fotos Austin Santos Jr. incursiona profesionalmente en la industria de la música con el sencillo “Gohan y Goku”.

El respaldo de la estrella urbana es uno de los aspectos de mayor valor para Austin, quien lleva tiempo preparándose para ganar su espacio a nivel profesional por sus propios méritos.

“Me siento bien. Me siento apoyado”, confesó con ilusión y reveló cómo desde su niñez comenzó a darle paso a su interés musical. De hecho, al final del video musical del tema, aparecen visuales de Austin demostrando su pasión artística mientras crecía.

“A mí me encantaba cantar desde los cuatro añitos. Cogía micrófonos de juguetes, desodorantes, algo que se pareciera a un micrófono. La música que salía en la televisión, la veía y la cantaba como si fuera yo. Es algo de lo que he estado muy pendiente y llevo muchos años tratando de mejorar y sigo mejorando todavía. Y me ayuda bastante que esa relación que tenemos me da mucha confianza”, prosiguió con una amplia sonrisa mientras lideraba la conversación con su padre a su lado, silente, dándole su espacio para construir su brillo.

PUBLICIDAD

Austin está claro de que las críticas y las comparaciones vendrán y más en una era donde resulta fácil inundar las redes sociales con comentarios. Pero su enfoque está en invertir tiempo para dejar su huella. “No me hace sentirme preocupado lo que diga la gente o lo que tenga alguien que decir, porque realmente estoy seguro de mí mismo”, afirmó con determinación. “He recibido críticas desde que tengo cinco años, por ser hijo de él. Creo que como que esa área mala del público no me afecta en mi labor, ni lo personal, nada. Es como que ‘está bien, ellos tienen su opinión’, ya que cada persona tiene su opinión. Pero han sido más las opiniones buenas que las malas y eso me hace sentir bastante bien”.

Si bien su inicio en la escena artística es con ritmos urbanos, Austin aclaró que no se limita a explorar diversos ritmos.

“Me considero un músico”, reveló con énfasis. “No toco ningún instrumento, pero me gustan las notas. Sé diferenciar, puedo poner una nota aquí si no me gusta esta y puedo hacer todo tipo de música”.

La paciencia es uno de los aspectos que ha aplicado en su determinación por darse a conocer a nivel sonoro y uno de los consejos que más abraza de Arcángel.

“Yo quería cantar… yo quería salir hace como cuatro años, a mis 14 años de edad. Lo estaba volviendo loco. Le decía, ‘papi, quiero hacer música, ya quiero salir, quiero esto’ ”, dijo entre risas. “El me dijo, ‘mi’ jo, todo tiene su tiempo y yo sé que el tuyo vendrá; trabaja muy fuerte para que puedas llegar a donde quieres llegar’ ”.

PUBLICIDAD

El joven intérprete reiteró el orgullo que siente por su papá, a quien considera un ser auténtico. “Su forma de ser es única, es increíble y es una inspiración para mí”, expuso con emoción.

Lo cuida

Además de su deseo por estar presente en el camino musical de Austin, Arcángel confesó su anhelo por verlo triunfar incluso más que él. Este sentir se refleja en el título del sencillo “Gohan y Goku”, personajes de la famosa saga japonesa “Dragon Ball”.

“Es una serie que es más de mi época que de la de él, pero son unas caricaturas que han trascendido tanto que hasta él llegó a ser fanático de ellas”, relató la famosa voz de múltiples éxitos que incluyen los clásicos “Pa’ que la pases bien” y “Chica virtual”. “El título es porque en la saga, ‘Goku’, que es el guerrero más poderoso de la raza saiyajin, quiere que su hijo descubra los talentos que tiene escondidos”, prosiguió al elaborar sobre la canción que sirve como segundo adelanto del álbum “Sr. Santos 2 – Sueños de grandeza”, que lanzará próximamente.

“Desde que tenía tres años, cuatro, él está memorizando canciones, no necesariamente mías, sino de otros artistas también. Nunca ha tenido miedo a la cámara. Todo el tiempo ha sido muy atento. Se crió dentro de un estudio de música; sabe lo que es dormir en un estudio, levantarse y yo estar en un estudio. Sabe lo que es irse conmigo de gira por diferentes países”, compartió en detalle con orgullo. “ ‘Goku’ todo el tiempo ha querido que su hijo sea más fuerte que él, por eso fue que incluso en el tema yo lo digo. Mi deseo es que él logre sobrepasar muchas de las cosas que yo he hecho”.

PUBLICIDAD

Ser disciplinado es uno de los aspectos que Arcángel desea en Austin mientras va creando su identidad. “El talento es algo que corre por sus venas. Cuando comencé, no fui el artista más disciplinado que había y por eso a lo mejor tuve ciertas bajas”, reflexionó. “Mi trabajo aquí es guiarlo por el camino correcto y enseñarle que esta industria es más 90% disciplina, 10% talento”.

La industria de la música tiene sus retos. ¿Hay algo en ese sentido que te preocupe en cuanto a tu hijo?

“A mí me gustaría que vaya aprendiendo, primero que nada a disfrutarse el momento y a ir paso por paso. Creo que nosotros acabamos de brincar un montón de pasos, pero para eso estoy yo, para acordarle que en el tres esto es bueno, en el cuatro esto es bueno. Me gusta la idea de que me dé la oportunidad, porque, obvio, esto va a ser hasta que él quiera. Él va a seguir creciendo, si Dios permite, y va a seguir tomando sus propias decisiones”, respondió pensativo, y reiteró que si bien es un apoyo, respetará si Austin decide en un futuro contar con un equipo de trabajo que no lo incluya. “Mi trabajo es enseñarle para que, ‘por lo menos de este lado, son las cosas malas de la industria’. Hay muchos ladrones. De este lado él sabe que yo no quiero nada de él que no sea su felicidad y la de su familia. Después que lo vea feliz a él, yo estoy, esa es mi paga. Yo aquí no le voy a quitar nada, yo no, porque a mí no me hace falta nada de él”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, en diciembre de 2024, Arcángel anunció sentirse emocionado al estrenarse como abuelo de un varón, hijo de Austin.

“No te puedo decir que lo quiero más que a mi hijo”, respondió al hacer referencia a un comentario común por parte de algunos que viven la experiencia de ser abuelos. “Es una experiencia totalmente diferente porque él (Austin) es un niño todavía, pero es un niño con un bebé. Ahí es como que mi responsabilidad vuelve a ser más intensa, como cuando él era un niño él solo”, confesó.

“Él tiene 18 años. Uno va soltando, diciendo, ‘ya está creciendo, está siendo un hombrecito’ ”, agregó. “Cuando muy joven se convierte en papá es como que eso vuelve y dices, ‘yo te estaba soltando, pero ahora siento que vas a necesitar de ciertas cosas que yo sé que puedo aportar a tu vida personal’ ”.