La banda boricua Moths serán los responsables de activar al público que dirá presente al concierto del famoso grupo de rock Avenged Sevenfold, que se presentará este próximo miércoles 14 de enero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El conjunto de metal progresivo compuesto por Mariel, Omar, Jonathan, Weslie y Daniel llegarán al recinto en Hato Rey para servir de “opener” del espectáculo que forma parte de la gira mundial “Life Is But a Dream...”

Esta puesta en escena permitira al quinteto boricua a retumbar con su música ante sus compatriotas rockeros, así como llevar temas de su más reciente álbum ‘Septem’, producción que explora los siete pecados capitales, a las tablas.

Esta intervención musical se dará como antesala a la presentación de Avenged Sevenfold, quienes pisan tierra boricua por primera vez desde su debut en 1999.

La agrupación ha vendido sobre 12 millones de álbumes a nivel mundial, ha colocado consecutivamente dos álbumes en la posición No. 1 de la lista de Billboard’s Top 200 Albums (“Nightmare in 2010” y “Hail To The King” in 2013).

El conjunto ha acumulado sobre mil millones de vistas en los videos y en Spotify, además de múltiples sencillos número 1 en la radio. Los boricuas disfrutarán de un espectáculo energizante y lleno de éxitos.

Aún quedan boletos para este concierto producido por José Dueño en Ticketera.