A más de un año en que el mundo hispano conociera la separación de la “boy band” latina CNCO luego de recibir el premio de “Mejor Fandom” en la decimonovena edición de Premios Juventud, el exintegrante Zabdiel de Jesús asegura tener las ganas de darle rienda suelta a su faceta como solista.

El cantante puertorriqueño conversó con Primera Hora sobre los pasos que ha tomado tras la disolución de la agrupación que apadrinó el astro boricua Ricky Martin hace ocho años en el reality show “La Banda” de la cadena Univision, y cómo esta ocasión ha sido uno lleno de trabajo y momentos de reflexión.

“Da nostalgia, es como difícil soltar tanto que a uno le dio tanto, pero estamos ready, estamos listos”, aseguró el artista, quien se integró a la agrupación con tan solo 18 años de edad.

“Esto es una etapa que uno pensaba que nunca iba a llegar, pero aquí estamos, haciendo los cambios que vamos a hacer para seguir pa’lante”, apuntaló.

De Jesús indicó a este medio que la noticia que se dio a conocer en el Coliseo de Puerto RIco José Miguel Agrelot el pasado 21 de julio de 2022 surgió de una conversación este tuvo con sus excompañeros Erick Colón, Christopher Vélez y Richard Camacho tres meses antes.

“Todo esto pasó cuando yo estaba también con lo de la “baby”, con que iba a ser papá, y toda esa vuelta. Esto hizo como que la vida me diera en la cara, te jamaquea y te hace despertar, eso fue lo que a mí me pasó. Y, a veces, esas cosas son buenas porque te hacen crecer y siento que me encuentro en un momento en que estoy motiva’o y pienso hacer cosas chéveres”, manifestó.

Con su nueva independencia, Zadbiel decidió lanzar su más reciente sencillo “Aventura (Tengo un amor)”, donde se unió a la cantante española Ana Mena para rendirle homenaje al éxito que lanzó el también puertorriqueño Toby Love en julio de 2006.

Según el exmiembro de CNCO, el proceso de crear su versión de la canción que alcanzó la cima de la lista de Latin Rhythm Airplay de Billboard y la segunda posición de las mejores canciones latinas de la revista de música fue “algo espontáneo” luego que tuviera una conversación con uno de sus compositores, el cantautor venezolano Fonseca.

“Por el lado de los derechos, él tenía la idea de recrear esta canción, y a mí me gusta, esa canción fue un palazo cuando salió, ese era el hitazo, yo la escuchaba a cada rato en la radio”, indicó.

“Cuando el compositor se me acercó, yo le hice unos versitos, y después, al rato, nos dijimos que, coño, estaría cool tener una voz femenina, y casualmente conociá a Ana Mena desde que trabajé con ella en CNCO, y le tiramos, y a ella le corrió, le quedó bien porque ella tiene un tono de voz bien peculiar”, destacó sobre la malagueña.

Por otro lado, en cuanto a las expectativas que tiene en un futuro no muy lejano, Zabdiel aseguró seguir puesto a dar todo su ser, pese a que el camino no sea fácil.

“Llevo rato produciendo y haciendo música, y lo que es estar en el estudio, no me sentía cómodo, en verdad, pero me gustaba mi tono de voz, y el flow tenía que desarrollarlo. En ese momento, sentía muchas ganas de empezar a meterle, seguir haciendo música, seguir haciendo colaboraciones”, destacó.