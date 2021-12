( The Associated Press )

“La temida línea roja. Han sido unos días realmente horribles, pero estoy bien”, escribió Brian May, guitarrista de Queen, para anunciar que tiene COVID-19.

El músico utilizó sus redes sociales para comunicar la enfermedad con fotos de la prueba positiva.

De 74 años, el también compositor inglés pidió a sus seguidores cuidarse mucho, pues el virus es increíblemente transmisible.

“Realmente no quieres que arruine tu Navidad”, redactó, seguida por la frase “Con amor” y su firma Bri.

Su colega músico, Rick Beato, así como la cantante Thalía, han sido algunos integrantes del medio artístico que por instagram le comunicaron sus mejores deseos para recuperación.

Apenas el jueves May colgó un mensaje agradeciendo un regalo navideño, que consiste en una pintura de él y su pareja, en dos etapas distintas de vida.

Brian Harold May, su nombre completo, fundó en 1970 junto con el cantante Freddie Mercury y el baterista Roger Taylor, al grupo Queen, uno de los más dominantes de la escena roquera por la siguiente dos décadas. El bajista John Deacon sería el último en unirse a la banda.

May es autor de temas como “We Will Rock You”, “Hammer to Fall”, “Flash” y “Save Me”.

El año pasado sufrió un infarto, una hemorragia estomacal y otros males.

“Podía haber muerto”, reveló en una entrevista en mayo de 2020.

En esa ocasión informó que tenía tres arterias bloqueadas y los médicos lo trataron como un caso de emergencia, por lo que le colocaron tres stents, tubos cortos que mantienen las arterias abiertas.

“Ha sido una gran montaña que escalar para recuperar fuerzas, pero se ha convertido en mi nueva religión, de verdad. Sólo hago ejercicio, hago mi rehabilitación cardiovascular todos los días”, precisó en octubre del año pasado.