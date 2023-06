El cantante Danny Fornaris publicó un video en la red social Instagram, dirigido a los individuos que le robaron su vehículo de motor en medio de un carjacking el jueves en Hato Rey, en el que pidió a los atracadores que por lo menos le devuelvan varios discos duros que se encontraban en el interior de la Kia Sorento del 2011 de la que lo despojaron.

Fornaris explicó que, tras detenerse en un restaurante en horas de la madrugada del jueves, fue interceptado por varios individuos quienes a punta de pistola lo despojaron del vehículo. “Pero estamos vivos, gracias a Dios, que es lo más importante, nos dejaron con vida. También se llevaron, entre muchas otras cosas, lo más importante, que es mi herramienta de trabajo, una MacBook Pro con entre siete a ocho discos duros”, relató el cantante, quien enfatizó que lo más importante para él, “son los datos. Ahí hay proyectos de alrededor de 17 años, un montón de cosas de las cuales no tengo duplicados, un montón de cosas que ustedes han escuchado ya, sesiones viejas. Lo voy a decir porque no solo me afecta a mí, sino que también afecta a los artistas con los que he trabajado”.

Añadió que confía “en que Dios es grande y le puede mover el corazón a estas personas a que nos entreguen por lo menos los discos duros. Oye, quédense con la guagua, quédense con la laptop pero toda esa data la necesitamos. Nos robaron no solamente a nosotros. Les están robando cosas a todos los artistas que les mencioné también, porque son proyectos que les mencioné porque son de ambos”.

El cantante pidió a sus seguidores compartir el video en las redes sociales con el fin de que pueda llegar a los asaltantes a los que también les envió otro mensaje. “A los que nos asaltaron, de verdad, del fondo de mi corazón, que Dios los bendiga. Nos dejaron con vida y ya, para mí, eso es una muestra bien grande. Nosotros fuimos víctimas de un carjacking, y ustedes definitivamente, han sido víctimas de su entorno, del sistema, de las situaciones que tuvieron creciendo, que los llevaron a tener que meterse en la calle. No los juzgo, los comprendo: está mal, pero puedo comprender de dónde viene todo y nos dejaron con vida. Con eso estoy más que agradecido, pero necesitamos nuestras cositas, nuestros datos por lo menos”.

Fornaris pidió a cualquier persona que tenga información sobre sus pertenencias comunicarse a través de las redes sociales o al 787-409-7280.