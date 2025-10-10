El mundo del entretenimiento se volvió a activar este viernes con el lanzamiento de nueva música que busca tocar la fibra emocional, rendir homenaje a los que ya se fueron, y hasta darle inicio a la temporada de Navidad.

Primera Hora te comparte algunos de los esperados estrenos que salieron para este wikén:

Rinden homenaje a Gary Núñez en “Dos Ojos”

El grupo “Plena Libre” le rinde homenaje póstumo a su fundador, Gary Núñez, en la canción nueva “Dos Ojos”, que cuenta con la voz del “Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa.

Este tema, que consiste en una composición que realizó el entonces director musical de la agrupación, estará contenido en la próxima producción discográfica que llevará el título de “Legado”.

Zhamira Zambrano y Greeicy se unen en “¿Cómo fue?"

La artista venezolana Zhamira Zambrano se une a la estrella colombiana Greeicy aspiran a llevar a sus seguidores a un viaje emotivo con el lanzamiento de “¿Cómo fue?”

La colaboración es una balada impactante que narra la cantera de emociones que puede sentir una persona al ver rota una relación. uniendo la potencia vocal de Zambrano con la calidez y sensibilidad interpretativa de Greeicy, logrando una fusión vocal íntima y mágica que transmite amor, desamor y la dura emoción atemporal que llega con una desilusión.

Jory Boy vuleve al ruedo con “Matando la liga 2″

El artista urbano Jory Boy regresa al panorama musical con el lanzamiento hoy de su nuevo álbum “Matando La Liga 2”, su primera producción bajo el prestigioso sello La Base Music Group, liderado por el ícono del reguetón Wisin

Con la coproducción ejecutiva de Hyde ‘El Químico’, el exponente urbano regresa con 19 canciones nuevas que compone la secuela de su influyente proyecto “Matando La Liga” (2015), un álbum que marcó una época en la música urbana y continúa siendo una referencia para toda una generación de artistas.

El proyecto, que fusiona el estilo romántico y “flow” callejero del boricua, se destaca por colaborar con grandes figuras del género como Farruko (“Replay”), Chencho Corleone (“Incorregible”), Wisin (“Avísale”), Jowell y Randy (“Quitipon”), J Balvin (“QDMT”), Caleb Calloway (“Máquina”) y Gotay “El Autentiko” y Ñengo Flow (“Combi Perfect”), entre otros.

Gocho celebra el poder del perdón en “A pesar de todo”

El cantautor, productor y pastor puertorriqueño Gocho sorprendió con el lanzamiento de “A Pesar de Todo”, su nuevo sencillo que aspira a resonar en quienes han sufrido la traición de un amigo, la envidia de colegas o incluso el abandono de familiares,

La canción, que incluye arreglos de guitarras de 12 cuerdas, acordeón, tuba y un toque urbano, con la cual el artista se sumerge en la fuerza de la música mexicana contemporánea para entregar uno de los temas más personales y conmovedores de su carrera.

Manolo Ramos forma tremendo junte navideño en “Somos nosotros”

Manolo Ramos aspira llevar la emoción de la Navidad y la alegría boricua en su nuevo álbum de estudio titulado “Somos nosotros”.

Esta producción, que cuenta con 12 canciones compuestas por el cantautor puertorriqueño en colaboración con Joseph Solivan, Adair Mora y el veterano Alejandro Montalván, se convierte en una de colección porque logra reunir a emblemáticos cantantes del patio. como Ednita Nazario, Manny Manuel, Melina León, Danny Rivera, Yaire, Millie Corretjer, Norberto Vélez, Ricky Encarnación y Michelangelo para darle vida a la próxima época festiva en esta grabación.