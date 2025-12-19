La banda de rock Daughtry se presentará en concierto por primera vez en Puerto Rico, y se encontrará con sus seguidores boricuas el próximo viernes 24 de abril de 2026 en el Coca-Cola Music Hall.

En un comunicado de prensa, se dio a conocer que el grupo “post-grunge” liderado por Chris Daughtry pisará tierra puertorriqueña luego de 19 años de fundar uno de los conjuntos de rock de mayor venta, tanto en conciertos en vivo como álbumes, en Estados Unidos.

Bajo la producción de Single Star Productions, Daughtry busca interpretar todos sus éxitos y complacer a una audiencia deseosa de verlos.

Dicho grupo se dio a conocer en el año 2006, con el éxito “It’s Not Over”, que formó parte de su primera producción discográfica homónima (Daughtry), lanzada en 2007. Este disco obtuvo 4 Nominaciones al GRAMMY®, ganó 4 American Music Awards, y 7 Billboard Music Awards, incluyendo “Album of the Year.”

Sus siguientes grabaciones “Leave This Town” (2009), “Break The Spell” (2011), y Baptized (2013) fueron certificadas Platino por sus extraordinarias ventas. “Cage To Rattle (2018) obtuvo Disco de Oro. En 2021, la banda lanzó su álbum “Dearly Beloved”, donde lograron ocupar el Top 10 en Billboard con tres sencillos: “World on Fire,” “Heavy Is the Crown,” y “Changes Are Coming,”

En 2023 lanzaron su versión del tema de la banda Journey titulado “Separate Ways (Worlds Apart)”. El sencillo ocupó las primeras posiciones en el Top 10 de las listas de Billboard.

Con los sencillos “Artificial” y “Pieces” no solo volvieron a sus raíces, sino que ambos lograron la Posición Número 1 en las listas y dieron paso a su nuevo EP titulado: “Shock to the System (Part One)”, disponible ya en todas las plataformas digitales.

Los boletos están a la venta en www.ticketera.com.