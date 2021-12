Eddie Palmieri y sus amigos hicieron historia en su concierto “sold out”, la noche del sábado en el Anfiteatro Tito Puente, en Hato Rey. El concierto, que duró aproximadamente cuatro horas, contó con un despliegue de artistas invitados destacados en el género de la música afrocaribeña, salsa y jazz.

La lluvia que cayó a mitad de concierto no fue impedimento para que el público disfrutara a cabalidad el banquete musical de “Eddie Palmieri and Friends”. Charlie Sepulveda, Batacumbele, Arlene González, Hermán Olivera, Michael Stuart y Little Johnny se presentaron en la tarima deleitando con sus interpretaciones.

El maestro Eddie Palmieri, quien con esta presentación celebró 85 años de edad y 60 de trayectoria, evidenció junto a sus invitados que la salsa y el jazz continúan siendo parte de la lista de los géneros favoritos entre los gustos de los amantes de la música. De principio a fin, el público no dejó de bailar y corear los éxitos de cada invitado, dejándolo saber con gritos de halagos entre cada presentación.

El espectáculo inició a las 8:00 de la noche con Little Johnny & The Giants, que además de tener su propia banda ha sido parte, por más de dos décadas, de las orquestas de Eddie Palmieri y de la Sonora Ponceña.

La orquesta de Batacumbele, liderada por su director musical Luisito Marini, deleitaron con las interpretaciones de los cantantes Noel Rosado y Pablito “Indio” Rosario, quien es el percusionista original y ha tocado con grandes artistas de la talla de David Bowie, Frank Sinatra y Larry Harlow.

Eddie Palmieri y su orquesta se lucieron en la tarima comenzando con el tema de latin jazz “Noble Cruise” el cual contó con el solo del legendario trombonista Jimmy Bosch. Luego Hermán Olivera interpretó la canción “Muñeca”. El veterano músico e intérprete del tres, Nelson González, acompañó a Palmieri en su actuación musical en los temas “Muñeca”, “Para que sepan quién soy yo”, “Óyelo que te conviene”, “Azúcar “y “Vámonos pa’l monte”.

Un momento emotivo de la noche fue cuando Palmieri presentó a su nueva pupila y promesa en el género afrocaribeño y salsa, Arlene “G” González. La también compositora nacida en Nueva York, de ascendencia boricua ya que su padre es ponceño, cantó el tema compuesto por el propio Palmieri, “Para que sepan quién soy yo”.

“Óyelo que te conviene” lo cantaron los salseros Michael Stuart y Hermán Oliveras, abonando a la adrenalina de los presentes.

Y la velada no pudo concluir de major forma: un junte de todos los artistas interpretando “Vámonos pa’l monte”.

El concierto fue una producción de Rafael Schettini, presidente de Doctor Red Entertainment.