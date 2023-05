El 21 no es cualquier número en la historia deportiva puertorriqueña. Es un número que inmediatamente nos trae a la memoria a la leyenda del béisbol Roberto Clemente (1934-1972). Ahora la cantante Ednita Nazario inicia una relación con el mismo dígito, pues una vez complete sus dos conciertos titulados “La reina” este sábado y domingo, habrá completado un ciclo de 21 funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Será un nuevo encuentro con el público, que ella está celebrando en todos sus planos, como mujer, artista, productora... y para el que se ha preparado con el fin de innovar su presencia en un escenario que ella conoce e igualmente sus seguidores la han visto desde allí por casi una veintena de veces.

“Es algo que ni en mis sueños más estrambóticos me hubiese podido imaginar que íbamos a llegar a un fin de semana como este, a celebrar mi función número 21 en este recinto tan importante, para el cual luchamos mucho, porque soy socio fundador de la iniciativa de tener un lugar como este en Puerto Rico”, expresó la artista esta tarde en conferencia de prensa desde el mismo coliseo. La acompañaron el productor José “Pepe” Dueño, con quien coproduce su show, y el gerente general de esa arena, Jorge Pérez. El ejecutivo de ASM Global develó el nuevo banderín que colgará del techo del popularizado Choliseo sellando las 21 funciones de la vocalista.

“Estoy superemocionada, superagradecida, supernerviosa también, porque es un compromiso bien grande, pero hemos trabajado mucho, por varios meses, preparando lo que para nosotros va ser un encuentro histórico con nuestro público”, continuó sobre lo que anticipa será un show “bien chulo”, con invitados que prefiere no revelar para sorprender a su fanaticada y para regarlarse a sí misma esa emoción. “Estoy loca por que llegue el sábado para celebrar, sobre todo en un fin de semana tan importante, así que estoy feliz de estar celebrando en mi casa este momento tan bello”.

Un nuevo banderín colgará del del Coliseo de Puerto Rico perpetuando las 21 funciones logradas por la cantante en esa arena. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Su segundo concierto coincidirá con la celebración del Día de las Madres, ocasión que como siempre disfrutará cerca de su hija Carolina y otros de sus seres queridos. “Siempre me gusta celebrar el Día de las Madres y me ha tocado en muchas ocasiones trabajar. Tal vez esa es la forma más bonita de demostrarle a mi hija que su madre es una madre trabajadora y que pues, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y para mí es bien importante que ella esté conmigo”, compartió antes de posar junto con la memorabilia de su obra artística, que se ubicó en el segundo nivel del Choli.

La estrategia del Gobierno ante la violencia de género no es efectiva

Ednita compartió los detalles de sus conciertos horas después de que trasciendiera la muerte de otra mujer, esta vez en Cataño, a causa de la violencia de género. Su expareja la asesinó en momentos en que ella intentaba buscar ayuda para salvar su vida.

Esta tragedia social se debe “encarar desde distintos puntos de vista”, opinó la cantante, vestida de un rojo tan intenso como el calor de estos días. “El decir solamente salte de ahí, no es efectivo”, apuntó. “El mensaje del Gobierno, de los recursos que existen para poder evitar estas tragedias, no llegan. Están ahí, hay agencias, pero la gente no sabe cómo accesarlas y creo que tendría que haber con sentido de urgencia una reevaluación de cómo se está llevando el mensaje para que las víctimas o las posibles potenciales víctimas sepan a dónde recurrir o qué hacer en caso de que se vean en un momento de peligrosidad”.

Igualmente la voz de la balada/pop rock advirtió sobre la necesidad de prevenir la violencia de género desde la educación temprana de los menores, “porque no es solamente llegar al problema que ya pasó, hay que buscar la forma de prevenir y la forma de prevenirlo es sembrando temprano”, subrayó. “Hay que enseñarle a los hijos que no está bien que jueguen de mano, que no está bien el bullying y que no están bien los empujones o los halones de pelo, o que te insulten o que te den, o sea, ser demasiado permisivos en los comportamientos físicos que en muchos casos demuestran los niños y hay que enseñarles que eso no se hace”.

Un hijo sin educación es un arma letal” - Ednita Nazario, cantante