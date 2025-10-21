Emocionado de volver a cantar en su pueblo de Guayama tras 35 años de ausencia se encuentra Chamaco Rivera, quien visitó recientemente la “Ciudad Bruja”, donde vivió en el sector Olimpo.

“Estoy muy emocionado de regresar después de tantos años a mi querida Guayama que llevo en mi corazón y nunca olvido. La felicidad que siento se acrecienta con la noticia que me dio el alcalde O’brain Vázquez Molina, que me seleccionó para abrir el encendido de la Navidad del municipio en la plaza de recreo el miércoles, 26 de noviembre a las 6:00 p.m.”, manifestó con entusiasmo.

“Es una sorpresa que no me esperaba poder cantar en mi pueblo después de tantos años. Agradezco la iniciativa de mi amiga Luz Bermúdez que gestionó todo en silencio. No conocía al alcalde, quien me obsequió un hermoso cuadro de la plaza. Él tiene algo que a los artistas nos gusta: que nos trata como si fueramos parte de su familia”, abundó Chamaco.

El veterano salsero aprovechó el viaje para traer a sus hijos y que conozcan sus raíces y el barrio donde se crió.

“Traje a mi familia para conocer mi pueblo. El lugar donde me crié ha cambiado mucho; donde había unos terrenos con ganado ahora está ocupado por un supermercado. Ya no están mis amistades, el progreso llegó a Guayama, eso es bueno pero me invade la nostalgia porque se extraña lo que se llevó”, sostuvo antes de hablar sobre la celebración de sus 60 años de carrera en Colombia.

“Mis fans colombianos van a celebrar mi trayectoria musical. Allá todos los exponentes del género salsero somos bien acogidos, especialmente nosotros los boricuas. Colombia es mi segunda patria”, aseguró.

El veterano artista recordó su tema estandarte y que le abrió puertas en Puerto Rico y Latinoamérica.

“ ‘De Barrio Obrero a la 15’, ese tema lo grabé con el maestro Willie Rosario hace 55 años. Fue el éxito más grande de su orquesta. Donde quiera que me presento, hasta en Europa, me la piden y la tengo que cantar”, dijo orgulloso.

Rivera, quien tiene a su haber más de treinta y siete producciones discográficas, ofreció detalles de sus dos nuevos sencillos.

“Grabé uno junto a Nano Cabrera y Harold Montañez, el tema es ‘Esta Navidad’.

El otro, ‘Tengo la piel cansada’, es una canción preciosa de un compositor argentino. Me la dieron en Colombia. La escuché y quedé encantado con ella. Es una salsa romántica con un poco de sabrosura. Voy a estrenarla en mi presentación en Guayama. Este sencillo ya esta disponible en todas las plataformas digitales”, expuso.

Pero no todo ha sido viento en popa para Chamaco Rivera, ya que en el pasado mes de agosto fue sacudido por la trágica muerte de su hijo mayor en Nueva York.

“Es un golpe duro. Él estaba en la estación del tren cuando se le cayó algo que tenía en las manos y bajó a la vía para recogerlo y en eso pasó el tren y acabó con su vida. No ha sido fácil, pero es aceptable; estoy bregando con ese dolor y reponiéndome. Tengo a Dios 24/7, Él no me abandona, ni a mi familia. Aparte de eso me siento bien de salud, con mis achaques de viejo igual que tiene todo el mundo, lo demás está controlado gracias a mi doctor de cabecera, y a mi hija que trabaja en medicina y no me suelta”.