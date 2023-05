El músico Andy Rourke, bajista del grupo británico de rock alternativo The Smiths, falleció a los 59 años tras una “larga enfermedad por cáncer pancreático”, según anunció este viernes el guitarrista Johnny Marr, su excompañero de grupo.

“Es con una profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad por cáncer pancreático”, indicó Marr en su cuenta oficial de Twitter.

En su tuit, el artista agregó que “Andy será recordado como un alma amable y bella por aquellos que lo conocimos y como un músico supremamente dotado por los aficionados a la música”.

“Solicitamos privacidad en estos tristes momentos”, agregó el artista.

Rourke tocó en algunos de los temas clásicos del catálogo de The Smiths, como en icónicas canciones de la banda de Manchester como This Charming Man o There is a Light That Never Goes Out, al igual que en canciones en solitario interpretadas por el polémico líder del grupo, Morrissey, después de que el grupo se disolviera.

También fue parte de la banda Freebass junto con otros grandes músicos como Peter Hook (de New Order) y Mani (de Stone Roses) y grabó con Sinéad O’Connor, los Pretenders, Ian Brown y en el grupo DARK, junto con la vocalista de los Cranberries Dolores ORiordan.