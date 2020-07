El reguetonero puertorriqueño Farruko lanzó este viernes el tema y vídeo musical La Tóxica, el primer sencillo de su próximo disco, el cual, según dijo, marcará una “nueva era musical” en su carrera, porque contará con pocas colaboraciones y se destacará como solista, como hizo en sus inicios.

Y es que según explicó el intérprete urbano en una entrevista con Efe, la decisión de racionar los artistas invitados en su nuevo álbum responde a que llevaba casi dos años sin lanzar un tema propio.

“El tema abre la mecha de volver a traer a Farruko solo y para preparar a la gente de lo que será mi nuevo álbum”, adelantó Carlos Efrén Reyes, nombre de pila del artista, desde su residencia en Miami.

Aclaró que su próximo disco, que espera lanzar para finales de año, tendrá colaboraciones, pero limitadas, no como su más reciente, Gangalee, que tuvo al menos 11 invitados, entre ellos Bad Bunny, Pedro Capó, J Balvin, Zion & Lennox, Anuel AA, Manuel Turizo, Justin Quiles y Don Omar.

“En ocasiones, los ‘featurings’ (colaboraciones) son con artistas famosos, pero esta vez no. Hasta con algunos de ellos nunca he trabajado”, admitió.

Durante los pasados dos años, algunas de las colaboraciones más destacadas de Farruko han sido Calma (remix) con Pedro Capó, Tiburones (remix) con Ricky Martin, Fantasías junto a Rauw Alejandro, Si me dices que sí con el grupo Reik y Camilo, y Perreo intenso junto a Ankhal, Guaynna y Kevvo.

“El mundo pop me ha abierto las puertas. Es raro, porque en ocasiones llaman a los reguetoneros para que colaboren porque están haciendo números o están pegaos. En mi caso me he dado cuenta que los poperos me llaman porque engancho con su estilo, aunque ensuciándolo un poco, pero sin perder la esencia y hace una buena fusión”, aseguró Farruko.

Tales colaboraciones con cantantes de pop han resultado en éxitos y pronto se sumarán otros con temas junto a Enrique Iglesias y Luis Fonsi, contó.

“Muchos artistas se han dado cuenta que uno entona y da ese registro que quizás ellos están buscando. Otro lo hubiera visto de ‘coger pon’ (aprovecharse), que en ocasiones en el género urbano lo dicen y para mí son estupideces”, dijo.

Y ante el plan de descartar el exceso de invitados en sus canciones, Farruko promueve La Tóxica, el primer sencillo de su nuevo álbum, cuyo título no ha revelado, pero del cual adelantó a Efe “es bien personal, de lo que soy y de donde soy”.

El artista relató que el génesis del tema ocurrió en la isla de Roatán, en Honduras, donde él y un grupo de productores musicales se juntaron para producir los temas para el nuevo álbum.

La Tóxica, escrito por Farruko y su productor musical, el cubano Marcos Gerardo Pérez, mejor conocido como Sharo Towers, y K4G y Ghetto, consta de tres cambios de ritmos musicales. Farruko explicó que decidió incorporarlos porque “la gente se aburre escuchar el mismo sonsonete en las canciones”.

“La canción empieza suave y después sube la intensidad. También para que vean que canto, rapeo, le meto al reguetón y agrego el ‘old school’ (vieja escuela), que son las raíces de nosotros”, ahondó.