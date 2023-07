Gilbertito Santa Rosa tiene un consejo para todos los que vayan a ver su presentación del sábado 19 de agosto en el Coliseo José Miguel Agrelot: “vístanse” de paciencia, relájense y disfruten a plenitud el concierto titulado “Auténtico”, porque como mínimo va cantar por espacio de dos horas y quince minutos.

Hasta los muchachos de la banda saben ‘la vuelta’ que se avecina y han trabajado duro durante los ensayos desde esta pasada semana.

“Llevo alrededor de dos años que no hago un evento masivo en Puerto Rico. Esta es mi casa, me presentaré ante mi gente y para este concierto vengo a dejar el alma en el escenario”, dijo de entrada Santa Rosa, que meses atrás estuvo de gira por Europa, en países como España, Inglaterra, Alemania y Francia, como parte del ‘Camínalo Tour’.

Fue una gira que el cantante se disfrutó en gran manera y en donde fanáticos salseros latinoamericanos residentes en ciudades como Madrid, Berlín, París y Londres gozaron de su talento. Ahora, en agosto, bajo el lema promocional de ‘Gilbertito vuelve a casa’, y en una producción de Rafo Muñiz, Santa Rosa espera reencontrarse con su fanaticada local, de la que asegura ha sentido su apoyo y respaldo a lo largo de una carrera que ya suma más de cuatro décadas.

“Es un orgullo para mí. Yo soy coquí, brother. Yo nací aquí, aquí me crié y me desarrollé cómo cantante. Es aquí donde la gente me dice Gilbertito. La gente me ha visto desarrollar y tengo que decir que algunos de los grandes logros de mi carrera los hice aquí y en realidad me hacía falta venir a mi casa”, señaló en entrevista con Primera Hora.

“Me gustaría hacer la mayor música posible, porque no sé cuál será mi próxima presentación en Puerto Rico. Me gusta dejar el alma en tarima para que la gente se vaya contenta a su casa. Aunque siempre, aunque uno podría estar cuatro horas cantando, alguien te a va a decir, ‘ahh, pero no cantaste tal o cuál canción’ " , dijo Santa Rosa, quien destacó que el concierto no va a contar con invitados. “Me voy a fajar yo solito”, sostuvo.

Algo que distingue al Caballero de la Salsa es la dedicación y esmero que pone en cada proyecto, por lo que el público que asista al show presenciará un concierto de primera. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Nacido en Santurce en 1962 y próximo a cumplir 61 años el 21 de agosto, dos días después de su concierto, Santa Rosa dice estar bendecido por “ser profeta en su tierra”.

“Humildemente, puedo decir eso. Y lo digo como una bendición, porque hay muchos artistas que tuvieron que irse de aquí y algunos otros compañeros artistas latinoamericanos, que tuvieron que irse de sus países, para hacer una carrera. Yo puedo decir que no tuve que hacerlo. Eso una bendición”, aseguró.

En planes hace un año

El veterano salsero explicó que la idea de hacer el concierto aquí, ya él y su grupo de trabajo la tenían proyectada desde finales del año pasado.

“Y es que hacía falta venir a casa. La pesadilla de un concierto como éste siempre es qué y cuántas canciones vamos a presentar bajo un concepto musical. Siempre digo que en mis conciertos la estrella es la música. Me gusta que todos los elementos del espectáculo tengan sentido, una razón. Será un escenario sencillo, bonito, pero no será una show tecnológico con tarimas que vuelan y gente saliendo en cohetes. Tengo fama de hacer conciertos largos y siempre trato de ser lo más abarcador posible, cantar mucho, pero es que estoy en casa y me emociono ante mi público”, dijo.

Santa Rosa tiene sonando fuerte en radio y plataformas musicales, tanto en Puerto Rico como en algunos países latinoamericanos, el tema ‘Cartas sobre la mesa’, incluido en su más reciente producción ‘Debut y segunda tanda, volumen 1′. En agosto se proyecta que salga la producción ‘Debut y segunda tanda, volumen 2′.

Pero, la realidad es que el afamado salsero no necesita tener un tema superpegado en radio, de la magnitud como fueron ‘Perdóname’, ‘Conciencia’, ‘Vino tinto’, ‘Qué manera de quererte’ y ‘Conteo regresivo’, entre otros, para presentar un concierto de sobre 2 horas y 15 minutos. A Santa Rosa le preceden una pléyade de éxitos internacionales a lo largo de su carrera con lo que bien puede complacer a su público.

“En cada concierto siempre trato de tener un marco temático, y en ese marco pues a veces es difícil escoger las canciones, porque son muchas y uno siempre tiene sus gustos personales, pero uno trata de verse y sentarse como espectador y uno se plantea, ésto les puede gustar, ésto los puede entretener. Pero esa decisión de los temas que van, la tomo yo, aunque siempre mi equipo de trabajo me puede dar sugerencias o ideas, aunque yo casi nunca las sigo…”, dijo, dejando escapar una carcajada. “A mí me gusta escoger mi música, la que voy a grabar o a interpretar, pero no, fuera de broma, siempre los muchachos me hacen sus sugerencias”, indicó.

Hasta el momento la venta de boletos de este único concierto va viento en popa. Y Santa Rosa destaca que el público lo verá tal cual es.

“El título del concierto es ‘Auténtico’ y eso es lo que queremos proyectar. He tenido una carrera por convicción musical, la gente sabe cuál es mi estilo, conoce mi personalidad musical y la que , digamos, es mi personalidad de ser humano. En casa (Puerto Rico) yo no puedo inventar, siempre he sido auténtico a través de mi música”, manifestó.

Banda de usted y tenga

Una orquesta compuesta por veteranos músicos y otros más jóvenes será la que lo acompañe en su concierto.

“Tengo una orquesta que me gusta mucho. Es más, el gobierno de Puerto Rico, el que está y los que vengan, deberían ser como mi orquesta. Que mezclen las canas con un poco de juventud. Tengo músicos que lleva mucho tiempo conmigo y ahora también tengo unos jóvenes que son unos bárbaros. Me gusta el concepto del big band. Si por mi fuera estuviera todo el tiempo acompañado por un big band. Además tengo la dicha de tener a dos damas en mi orquesta, la trompetista y corista Rebeca Zambrana y la cantante Michelle Brava, como corista. En el coro destacan también Gino Ramírez y Marcos Pérez”, sostuvo Santa Rosa.

La orquesta la dirige Georgie Torres y cuenta entre sus músicos con el pianista Luisito Marín, el bajista Johnny Torres, el bongocero Rafael Echavarría, en el timbal Pete Perignon, Gerardo Rivas en las congas, entre otros.

Aunque Gilbertito dice que se va a fajar solito en el escenario durante su concierto, esta no es una ‘verdad absoluta’ y él lo sabe. De ordinario, el público asiste a este tipo de espectáculo a cantar las canciones, a hacer coro. Y con Gilbertito, esa será la línea a seguir.

“Bueno, esa es la magia de un tipo de concierto como éste. Hay gente que asiste para ver a su artista, pero otros, tal vez una gran mayoría, cantará conmigo. Eso hace el evento especial”, indicó.

Durante el concierto histórico que grabara en vivo en 1995 en el Carnegie Hall en Nueva York, en su debut en esa plaza, Gilbertito interpretó su famoso tema ‘Perdóname’ y allí le añadió una serie de versos en soneo, a manera de seguidilla, que el público ha hecho suyo desde entonces.

“Ese soneo lo tengo que cantar igualito, me lo memoricé y es que la gente lo canta conmigo siempre. Después de esa parte, es entonces que puedo añadir otros más, pero si no hago esa parte, imagínate. A veces me sorprendo, porque me salen cosas variadas, muy distintas en esas improvisaciones que hago con el tema”.

Gilbertito Santa Rosa ( Ramon "Tonito" Zayas )

Cierto. Santa Rosa nació con el don o la virtud de ser un sonero que improvisa. Pero, claramente que lo cultivó y aún lo sigue cultivando, practicando día a día el desarrollo de esa destreza. Apunta que leer mucho es crucial en esa línea.

Y en este concierto del 19 de agosto, Santa Rosa sacará tiempo y espacio para sonear y complacer a sus seguidores.

Gilbertito explica que en sus presentaciones gusta de sonear con improvisación, pero no abusa del recurso ya que hoy día el público que asiste a sus conciertos, sobre todo en el exterior, ha cambiado su ‘nomenclatura’.

“Ahora se mezclan los salseros, merengueros, bachateros y urbanos. Sobre todo fuera de aquí, y uno no puede estar todo el tiempo soneando-improvisando, porque puede sonar aburrido. Pero en Puerto Rico a la gente le gusta mucho esa improvisación, eso es más de acá, es más de nosotros”, indicó.

Desde muy joven gusta de practicar el arte de improvisar. Está claro que todo el que canta un son, es un sonero, de ahí viene el término, la etimología de la palabra. Pero distingue que hay soneros que improvisan y destaca con respeto que esta virtud no hace ni a uno ni a otros, mejor o peor.

Celoso con sus soneos

“Hay como 850 soneros (por decir un número) que no improvisan y son tan buenos cantantes e intérpretes como el que más. En mi caso, yo lo práctico, desde siempre. La lectura, tener ese hábito de leer es importante para desarrollar destrezas. Uno de los grandes retos que tiene el sonero que improvisa es hacer un balance entre el mensaje que busca decir y el lenguaje que va usar, en fracciones de segundos. Porque la rima es la rima, pero no todas las palabras van a caer en el mensaje que llevas. Siempre recuerdo las palabras de Ismael Rivera (El Sonero Mayor), si en la improvisación estás hablando de tomates, pues no los mezcles con aguacates. Eso se llama respetar el tema. El sonero no solo tiene la responsabilidad de improvisar, también de aportar”, dijo.

Santa Rosa es muy celoso y puntilloso en ese aspecto.

“Uno tiene una historia que viene contando, yo siempre digo que en el coro es que los soneros empiezan a trabajar cuando todos los demás cantantes terminan. Un baladista canta de arriba abajo la letra y se acabó la canción, hoy día los urbanos, con todo el respeto, ya no improvisan como antes. En una improvisación espontánea, hay que tomar decisiones, buscar rima con sentido, ese es el reto sabroso. Tomar esa decisión. Y llegan los tomates de Ismael Rivera: si estás hablando del amor, de la belleza de la mujer, por ejemplo, no puedes o no debes incluir palabras como cementerio y adulterio, que aunque riman, pues no son apropiadas. Es muy interesante, porque durante una grabación, uno se prepara y lo puedes tener escrito. Pero en vivo, es otra cosa”, sostuvo.

Gilbertito dice que todavía mantiene la costumbre de practicar e improvisar soneos, sobre todo en su carro mientras escucha música, aunque ahora con eso de los botones digitales en el radio del automóvil es más difícil hacerlo, dijo.

“Yo escuchaba canciones y después del coro bajaba el volumen y hacia una improvisación como si fuera el cantante. Entonces subía el volumen nuevamente para escuchar el coro y nuevamente volver a sonear. Hacía una inspiración mía y eso me ayudaba a improvisar, con rima, al tiempo, y lo importante, buscando la cadencia. Son elementos como el que tiene el sofrito, uno puede hacer muchas cosas, pero la cadencia es importante, cómo tú dices eso, el mensaje. Y eso se practica, y yo todavía lo hago”, explicó.