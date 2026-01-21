Una velada el Día de San Valentín sintiendo el cariño del público puertorriqueño es un anhelo próximo a cumplir que llena de ilusión al galardonado intérprete Gilberto Santa Rosa. Cantar en otras fronteras, sin duda, tiene su encanto y lo valora. Pero hacerlo en su tierra natal frente a miles, lo llena de regocijo más todavía.

Si bien ha realizado espectáculos durante el Día de los Enamorados en Florida, se trata de la primera vez que separa la fecha para Puerto Rico. “Estoy contento porque, primero, que es en casa y cantar en casa siempre es algo especial”, celebró sobre las presentaciones del 14 y 15 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Hace como dos años que no veníamos al coliseo. Es la primera vez que voy a tener el honor de que la gente mía me permita hacer dos shows o dos conciertos en el coliseo. Y yo lo digo de broma, pero tengo una residencia de dos, pero para mí es un montón, porque yo agradezco tanto eso”.

Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, el calor que experimenta del público boricua lo sigue disfrutando como en sus inicios, en especial en sus presentaciones en tarima. “Yo tengo una gran familia aquí de tres punto no sé cuántos millones de habitantes y poder decir que tú en tu país después de tantos años puedes hacer un concierto como este, haciendo la salvedad de que yo nací, me crié y vivo aquí en Puerto Rico, porque muchas veces cuando tú eres cotidiano, la gente te quiere mucho, pero te ven como algo de la casa, entonces no tiene el mismo impacto de cuando viene alguien de afuera”, expresó a Primera Hora tras una pausa de los ensayos para el concierto. “Y yo me puedo dar ese lujo de decir ‘sí, mira, los amigos míos de aquí de Puerto Rico, la familia, me apoyan’, y todo eso lo hace muy especial”. En este sentido, abordó el privilegio que siente de ser “Gilbertito” para su tierra natal. “Yo empecé siendo un niño, y dondequiera que yo estoy en el mundo, si alguien me dice Gilbertito, yo sé que es de Puerto Rico. Entonces hay una cercanía, hay una relación que va más allá de la música, es como yo lo siento, la gente me ve como muy cercano. A mí me encanta eso y ahora más que ya no tengo 18, que es Gilbertito y entonces se refieren a mi persona con esa familiaridad”.

La humildad hacia sus admiradores es otra consigna que lleva consigo desde sus inicios, por encima de popularidad y prestigiosos premios. “Doña Ana María Cortés, que era mi mamá, nunca me permitió que me ‘mareara’ (con la fama). Eso era como un mantra. Ella iba detrás de mí, ‘mira, no importa lo que tú puedas alcanzar en la vida, en la posición que tengas, tú tienes que tener los pies en la tierra, tú tienes que ser accesible con la gente’, y yo he tratado de hacerlo así la vida entera”, reflexionó pensativo. “Al final te das cuenta que esto es un trabajo bien bonito, pero que no es diferente a otros y que la gente viene con ese cariño, y un desplante, un desaire a alguien, yo creo que no es justo”.

La voz de éxitos como “Un amor para la historia”, “Te propongo”, “Vivir sin ella”, “Perdóname” y “Que alguien me diga” se ha caracterizado no solo por su dominio en el género tropical, sino también por su destreza para navegar otras corrientes musicales. El repertorio de su espectáculo en el coliseo cubrirá diversos ritmos.

“Siempre trato de ser bastante abarcador con una muestra de todas las cosas donde yo me he desempeñado en los últimos años. Siempre me gusta hacer cosas de las nuevas, de las menos nuevas”, adelantó. “Me gusta desempolvar canciones que aquí en Puerto Rico se conocieron muy bien. Habrá de eso, de las cosas nuevas que estoy haciendo. Los boleros tienen que ir porque estamos en pleno concierto del amor, entonces de todo un poquito”.

Además de los temas que celebran el amor, interpretará los que hacen referencia a decepciones. “Hay un fenómeno que pasa con nosotros los latinos, que a nosotros nos gustan más las canciones de desamor y de corazones rotos, que las canciones felices”, manifestó. “La música marca momentos, no necesariamente sentimientos. Es decir, que a lo mejor cuando tú te graduaste de cuarto año, o conociste a tu pareja, o te peleaste con tu pareja, hay canciones que marcan esos momentos. Por eso es que yo digo de broma, pero en serio, que a la gente le gusta sufrir por amor, porque a veces vienen personas que son completamente felices y te piden una canción que es totalmente triste, pero es porque marca un momento de su relación que no tiene que ver necesariamente con su historia, tiene que ver con su momento histórico, que son dos cosas diferentes”.

“Íntimo” y con nuevos proyectos

El próximo 30 de enero lanzará su producción discográfica “Íntimo”, un compilado de varios éxitos que cantó el año pasado frente a un público reducido en Miami, Florida.

“Me divertí mucho porque cuando yo empecé a cantar, a través de don Mario Ortiz, que en paz descanse, fui al Club Caribe del Hotel Caribe Hilton a ver a Marco Antonio Muñiz. Ese ambiente de cabaret, eso a mí me encantaba. Lo que pasa es que yo me dediqué a hacer música bailable. Eventualmente, pude hacer ese tipo de shows. Primero lo hice en el Hotel San Juan hace muchos años, para los noventa”, repasó con nostalgia. “Siempre me ha gustado ese tipo de espectáculos íntimos con el público, con un grupo pequeño. Es un quinteto de músicos lo que yo utilicé ahí”, celebró emocionado.

La agenda de planes para el 2026 va tomando forma. “Empezar con este concierto, con el pie derecho, me da mucha fuerza para comenzar un año que, te confieso, que mi mayor anhelo es que sea igual que el año pasado. Yo no quiero, no pido más porque sería un mal agradecido”, expuso con determinación.

Tres producciones discográficas se suman a sus proyectos. “Uno es un disco de boleros que tiene una mezcla de temas inéditos con temas que ya han sido grabados. También, estoy haciendo un disco de música muy especial porque es de una época específica”, anunció sin querer entrar en más detalles. “Hay un tercero, de música tropical”.

Dentro de lo que celebra del nuevo año, se incluyen dos nominaciones para la próxima entrega de Premio Lo Nuestro, en la categoría álbum del año–tropical con “Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”, y en la mezcla perfecta del año con “Misterio” junto al cantante colombiano J Balvin.

“Estamos con los dedos cruzados”, confesó sobre la ceremonia que se realizará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. “Yo agradezco eso mucho. Voy a tener ya 50 años cantando y tener esa oportunidad y que tus proyectos estén todavía vigentes y que los tomen en cuenta, eso te tiene que mantener en una buena onda aunque no me lo gane. Ganármelo, mejor todavía, pero aunque no me lo gane yo siempre que vienen esas noticias, lo agradezco”.

